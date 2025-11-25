Kauniečiai, ruoškitės: drėbtels sniego

Pasak sinoptikų, trečiadienį ir ketvirtadienį Kaune prognozuojamas intensyvus snygis, vietomis gali formuotis šlapio sniego apdraba (tirpstančio sniego krituliai, prilimpantys prie medžių šakų, susikaupiantys ant namų stogų, elektros laidų ir įvairių kitų daiktų), plikledis, lijundra. Iki ketvirtadienio ryto sniego danga gali siekti 10–15 cm.
Dėl drėgno ir sunkesnio sniego gali lūžti medžių šakos, tikėtini elektros tiekimo sutrikimai, o eismo sąlygos taps sudėtingos.
Gyventojams rekomenduojama:
- Jeigu tik įmanoma, atsisakykite nebūtinas keliones – smarkaus snygio metu sumažėja matomumas, keliai (ypač užmiestyje) būna sunkiau pravažiuojami;
- Vairuokite lėtai ir atsargiai, laikykitės didesnio saugaus atstumo;
- Venkite stovėti ar statyti automobilius po aukštais senais medžiais – šakos gali neatlaikyti šlapio sniego svorio;
- Pasirūpinkite, kad telefonai ir būtini įrenginiai būtų įkrauti, jei kiltų elektros trikdžių;
- Jei gyvenate individualiame name, pasirūpinkite, kad būtų smėlio ar druskos takeliams ir kiemui pasibarstyti;
- Jeigu reikia kažkur eiti – rinkitės atviresnes, saugesnes vietas, venkite parkų per stiprų snygį.
Saugokite save ir kitus!
