Bus daug sniego: ragina net atidėti keliones

„Šios savaitės vidurys bus labai sniegingas. Sudėtingiausios sąlygos prognozuojamos pietinėje, rytinėje ir centrinėje šalies dalyje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Nurodytomis dienomis gyventojai raginami atidėti keliones, taip pat nestatyti automobilių šalia aukštų medžių.
„Smarkaus snygio metu sumažėja matomumas, keliai (ypač užmiestyje) būna sunkiau pravažiuojami ir pavojingi. Venkite aukštų ir senų medžių, nestatykite šiose vietose automobilių – jų šakos gali neatlaikyti iškritusio sniego kiekio ir nulūžti.
Šlapio sniego apdraba yra viena iš apledėjimo rūšių, apibūdinama kaip šlapio sniego sluoksnis, prilipęs prie laidų, medžių ir kitų paviršių. Tai gali laužyti medžius (ar jų šakas), nutraukti elektros linijas ir pan.“ – atkreipė dėmesį sinoptikai.
Penktadienį orai bus gerokai ramesni, be žymesnių kritulių. Vis tik kai kur dar teks pasisaugoti, nes bus slidu, – kai kur plikledis bei galima silpna lijundra.
Penktadienį taip pat kiek sustiprės vėjas, pūs iš pietų ir pietvakarių, 8–13 m/s, o pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį oras atvės 3–8 laipsnių šalčio, o dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 3 laipsnių šalčio bei 2 šilumos, o pajūryje numatoma 3–5 laipsniai šilumos.
(be temos)