2025-09-26 15:13
Martyna Pikelytė (ELTA)

Gavus informaciją apie galimai pastebėtą droną, Vilniaus oro uoste buvo laikinai sustabdyti lėktuvų pakilimai ir nusileidimai, sako Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas. Pasak jo, skrydžių veikla atnaujinta praėjus dešimčiai minučių.

Dėl galimai pastebėto drono Vilniaus oro uoste laikinai negalėjo pakilti ir leistis lėktuvai / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Apie 12.30 val. Vilniaus oro uosto atstovai iš „Oro navigacijos“ gavo informaciją apie pastebėtą droną“, – Eltai teigė T. Vasiliauskas.

„Mūsų žiniomis, apie 10 minučių buvo sustabdyti orlaivių pakilimai ir nusileidimai. Minimali įtaka buvo fiksuota dviem skrydžiams. Nuo maždaug 12.40 val., po minėtų dešimties minučių, visos operacijos ir skrydžiai oro uoste vėl vyksta įprastai“, – akcentavo jis.

Tai jau ne pirmas kartas, kada Vilniaus oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl pastebėtų įtartinų objektų – panaši situacija vyko ketvirtadienį. Taip pat panašūs atvejai fiksuoti rugsėjo 9 ir 11 dienomis.

