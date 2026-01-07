 Dėl prasto matomumo Vilniuje negalėjo nusileisti „Swiftair“ lėktuvas

2026-01-07 13:59
Evelina Paškovskytė (BNS)

Dėl prasto matomumo trečiadienio rytą Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti iš Kopenhagos atskridęs Ispanijos oro linijų „Swiftair“ krovininis lėktuvas, skraidinęs DHL krovinį.

Dėl prasto matomumo Vilniuje negalėjo nusileisti „Swiftair“ lėktuvas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip BNS pranešė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovė, orlaivis negalėjo nusileisti dėl prasto matomumo ir buvo nukreiptas atgal į Kopenhagą.

„Dėl prasto matomumo Vilniaus oro uoste orlaivis išėjo į antrą ratą ir priėmė sprendimą leistis atsarginiame Kopenhagos oro uoste“, – komentare BNS teigė Gabrielė Jakučionė.

Pasak jos, oro uosto tako būklė yra tinkama lėktuvų pakilimui ar nusileidimui, nes kiti orlaiviai kyla ir leidžiasi.

G. Jakučionės teigimu, lėktuvas iš Kopenhagos į Vilnių grįš vėliau trečiadienį.

