Dėl prasto matomumo Vilniuje negalėjo nusileisti „Swiftair“ lėktuvas

Kaip BNS pranešė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovė, orlaivis negalėjo nusileisti dėl prasto matomumo ir buvo nukreiptas atgal į Kopenhagą.
„Dėl prasto matomumo Vilniaus oro uoste orlaivis išėjo į antrą ratą ir priėmė sprendimą leistis atsarginiame Kopenhagos oro uoste“, – komentare BNS teigė Gabrielė Jakučionė.
Pasak jos, oro uosto tako būklė yra tinkama lėktuvų pakilimui ar nusileidimui, nes kiti orlaiviai kyla ir leidžiasi.
G. Jakučionės teigimu, lėktuvas iš Kopenhagos į Vilnių grįš vėliau trečiadienį.
