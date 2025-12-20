Dėl prasto oro buvo sutrikusi Vilniaus oro uosto veikla, paveikta 1,5 tūkst. keleivių

Vyraujant prastam matomumui ir nepalankiai vėjo krypčiai po vieną orlaivį iš Vilniaus buvo nukreipta į Kauno, Helsinkio ir Rygos oro uostus, vienas skrydis buvo pavėlintas, o penki atšaukti.
Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovė Ieva Mikoliūnaitė BNS nurodė, kad šeštadienio pavakarę oro uostas vėl veikia įprastai.
Jos teigimu, nepatogumai iš viso paveikė apie 1,52 tūkst. keleivių.
„Informaciją apie kitus skrydžius kviečiame sekti oro uosto svetainėje, o keleiviai dėl visos reikalingos informacijos turėtų bendrauti tiesiogiai su oro bendrovėmis“, – komentare BNS nurodė LTOU I. Mikoliūnaitė.
Pastaraisiais mėnesiais Vilniaus oro uosto darbą ne kartą trikdė iš Baltarusijos leidžiami kontrabandiniai balionai, o lapkričio pabaigoje maždaug keturiolikai valandų jis buvo uždarytas nuo riedėjimo tako nuslydus Lenkijos oro linijų „LOT“ lėktuvui.
