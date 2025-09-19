Didelis atlygis, dronai: ieškotas katinas Dyzelis rastas!

„Dyzelis rastas! Dyzelį surado šeimininkų draugai. Esame be galo laimingi, kad augintinis saugus. Mylime visus gyvūnus vienodai ir kiekvieną dieną dirbame jų labui. Į šias paieškas įdėjome nuoširdžiai viską, ką išgalėjome, Norime atsiprašyti už susiklosčiusią situaciją ir padėkoti visiems prisidėjusiems, – penktadienio vakarą feisbuke paskelbė veterinarijos klinika „Greitoji žirafa“. – Su drebančiomis širdimis džiaugiamės, kad Dyzelis sugrįžo, tai yra svarbiausia“.
„Po įtemptų paieškų pagaliau galime atsikvėpti, Dyzelis saugus ir jau mūsų rankose. Šiuo metu jį apžiūri daktarai, kad įsitikintume, jog jo sveikatai niekas negresia ir Dyzelis saugiai galėtų grįžti į savo mylinčius namus. Tai buvo didelis išbandymas, kurį priimame labai rimtai. Pažadame, kad išmoktos pamokos taps dar didesne atsakomybe, kad kiekvienas augintinis mūsų klinikoje visada jaustųsi saugus, mylimas ir gautų geriausią gydymą“, – rašė klinika.
Teigiama, kad katinas buvo rastas netoli dingimo vietos. „Paieškose Vilniuje dalyvavo 25 savanoriai, buvo skiriamos daugiatūkstantinės išlaidos dronų paieškai. Šešios paieškos paros, bemiegės naktys, šeimininkų pažadėta 1 tūkst. eurų premija, „iššukuota“ milžiniška teritorija“, – rašoma portalui kauno.diena.lt atsiųstame laiške. Buvo pasitelkta ir didelė informacijos sklaida.
Kaip buvo skelbta, rugsėjo 14 d. iš veterinarijos klinikos po atliktos procedūros pabėgo rainas katinas, vardu Dyzelis. Gyvūnėlio koja buvo apvyniota rožiniu tvarsčiu, o ant kaklo – raudonas dirželis.
„Po atliktos chirurginės procedūros, jam pabudus iš narkozės, įvyko nelaimė, katinas pabėgo iš narvo. Tuo metu klinikos durys buvo praviros, nes vienas iš klientų paprašė įleisti daugiau oro. Labai apgailestaujame, kad nepastebėjome to iš karto“, – atsiprašinėjo klinika.
Jie teigė, kad paieškos buvo pradėtos nedelsiant. „Iš karto pradėjome paieškas aplink kliniką. Prisijungė visi darbuotojai, partneriai, mūsų ir jų artimieji ir draugai. Nedelsiant investavome tūkstančius į dronų paiešką, dalinomės informacija socialiniuose tinkluose ir bendruomenės grupėse. Paieškos vyksta jau kelias dienas ir šiandien ieško visa mūsų bendruomenė. Mes nesustosime tol, kol padarysime viską, kas įmanoma, kad Dyzelis būtų rastas“, – prieš kelias dienas skelbė klinika.
