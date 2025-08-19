„Gėdos diena“: sostinėje įvyks Tapino inicijuotas protestas prieš naują valdžios sandorį

Anot renginio organizatorių, protestas bus rengiamas socialdemokratams dar kartą sulaužius žodį, pasirenkant savo partneriu „Nemuno aušrą“.
„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus“, – teigė protesto organizatoriai.
Anot jų, pasirašant naująją koalicijos sutartį, masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje, kurio metu jo dalyviai kreipsis į prezidentą Gitaną Nausėdą. Po jo valdžios pokyčius kritikuojantys žmonės žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo, kur toliau vyks mitingas.
„Taip, tikriausiai, protestas vyks darbo dienos rytą. Taip, nepatogu. Bet mitingas bus trumpas – ateiname ne pasirodyti, o aiškiai pasakyti, kad ši diena yra gėdos diena“, – pabrėžė organizatoriai.
Tai ne pirmas prieš LSDP koaliciją su „aušriečiais“ nukreiptas protestas. Pirmoji protesto akcija „10 minučių tylos“ buvo surengta praėjusių metų lapkritį, naujojo šalies parlamento priesaikos dieną Vilniuje, šalia Seimo, bei dar dviejuose miestuose – Kaune ir Tauragėje.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
