 Įspėjimas vairuotojams: keičiama eismo pokyčių data prie statomo Tarandės tunelio

2025-10-03 15:43
Pranešimas spaudai

Patiksliname, kad eismo organizavimo tvarka automagistralėje Vilnius–Panevėžys (A2) keisis ne spalio 6 d., kaip buvo skelbta, o spalio pabaigoje.

Įspėjimas vairuotojams: keičiama eismo pokyčių data prie statomo Tarandės tunelio / „Via Lietuva“ nuotr.

Apie naują pokyčių įsigaliojimo datą gyventojai ir eismo dalyviai bus informuoti papildomai.

Primename, kad šiuo metu, iki spalio pabaigos, eismas ir toliau bus organizuojamas taip: Vilniaus kryptimi transportas vyksta šalia automagistralės esančiu vietiniu keliu dviem juostomis. 

Tuo metu Panevėžio kryptimi abi pagrindinės eismo juostos yra uždarytos, todėl pravažiavus „EMSI“ degalinę, transportas nukreipiamas į kairę automagistralės pusę ir vyksta dviem juostomis.

„Via Lietuva“ nuotr.

Spalio pabaigoje pasikeitus eismo organizavimo tvarkai, eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi bus uždarytas ir kreipiamas į dešinę automagistralės pusę, kur vyks dviem susiaurintomis juostomis.

Eismas Vilniaus–Panevėžio kryptimi vyks taip pat dešine automagistralės Vilnius–Panevėžys puse dviem susiaurintomis juostomis.

