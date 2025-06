„Ką pasėsi, tą... nusineš mokesčiai“: minia ūkininkų protestuoja prie Seimo

Į įspėjamąjį protestą „NE – mokesčių buldozeriui“ žemdirbiai atvyko su keliais šimtais traktorių. Pastarieji išrikiuoti sostinės Gedimino prospekte nuo A. Goštauto iki Jogailos gatvių.

Nepriklausomybės aikštėje ketvirtadienio rytą susirinkę per tūkstantis ūkininkų, nešinų plakatais su užrašais „Už kiek dirbtum nuo aušros iki sutemos?“, „Ką pasėsi, tą... nusineš mokesčiai“, „Mes ne prieš mokesčius – mes už teisingumą“.

„Čia susirinko ūkininkai, pildantys parduotuvių lentynas. Tie ūkiai, kurie pamatė, kad jų uždirbtas pelnas bus apmokestinamas labai neproporcingai, lyginant su visais kitais verslais“, – protesto metu Eltai teigė prie šios akcijos organizavo prisidėjusios Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius.

„Nesakome, kad esame prieš mokesčių kėlimą. Kalbame apie tai, kad visi vienodai turime prisidėti. Mūsų tikslas yra ne sėti valstybėje chaosą, o padėti politikams suprasti, kad jie yra visuomenės dalis ir su visuomene jie privalo kalbėtis“, – pabrėžė jis.

Protestą organizavusios Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) vadovo Audriaus Vanago teigimu, šiuo metu numatyti GPM pokyčiai neproporcingai paveiktų ūkininkus, kurie didelę dalį uždarbio turi investuoti atgal į savo veiklą. Todėl, anot jo, į protestą svarstoma susirinkti ir kitą savaitę, kada Seime vyks balsavimas dėl mokestinių pakeitimų.

„Planų yra. Iš anksto nespėliokime, tariamės bendruomenėje, bet prašymas savivaldybės administracijai yra pateiktas“, – žurnalistams nurodė A. Vanagas.

Proteste pasirodė ir ministras I. Hofmanas

Susitikti su ūkininkais ketvirtadienį atvyko ir žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas.

„Labai tikiuosi, kad Seimas ir Seimo nariai jus išgirs ir priims teisingus sprendimus“, – nuo scenos į susirinkusiuosius kreipėsi I. Hofmanas, trečiadienį pareiškęs, kad, jo nuomone, protestuojantys ūkininkai elgiasi teisingai.

Organizatorių paklaustas, ar po tokių teiginių nesulaukė nemalonių skambučių, ministras patikino nujaučiantis, kad gali sulaukti kolegų iš Vyriausybės kritikos.

„Skambučio nesulaukiau, bet, manau, kad man gali būti nesaldu“, – juokavo jis, ketvirtadienio popietę protesto organizatorius kviesdamas susitikti Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM).

Tiesa, žurnalistams pasiteiravus, kaip ministras žada tęsti darbą, jei jo paties bei žemdirbių reikalavimai nebus išklausyti, I. Hofmanas tikino manantis, kad ūkininkai nenusileis.

„Dirbsime toliau, gyvensime su tuo toliau, tačiau manau, kad ūkininkai nenusileis“, – nulipęs nuo scenos kalbėjo jis.

Proteste ketvirtadienį pasirodė ir kiti politikai. Tarp jų – „valstietis“ Valius Ąžuolas, konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika.

Nesakome, kad esame prieš mokesčių kėlimą.

Protestuotojai: nesame prieš mokesčius

Kaip dar prieš protestą Eltai teigė greta Seimo susirinkę ūkininkai, ketvirtadienį reikalaujama teisingumo mokestinių pakeitimų klausimu.

„Šis protestas numatytas iki šios dienos pabaigos. Tiek ir protestuosime. Nesame pasiruošę ilgesniam protestui, kadangi Seimas nukėlė balsavimą, tai nėra prasmės čia ilgiau sėdėti. Manau, kad sugrįšime tomis dienomis, kai vyks balsavimas. Nesame prieš mokesčius, reikalaujame normalios tvarkos – jeigu keliami mokesčiai, tai kelkime visiems vienodai. Kodėl, kaip atpirkimo ožys, pasirinktas būtent šis sektorius? Negalima taip“, – prieš protestą Eltai sakė iš Ignalinos atvykęs Vladimiras.

„Tai yra bendras reikalas – mokesčiai, jaunųjų ūkininkų likimas. Iš mūsų rajono atvyko pilnas autobusas. Tas pats mokesčių klausimas ne tik žemdirbiams, bet ir miestiečiams rūpi“, – pabrėžė Vilkaviškio rajono ūkininkė Rima.

Prie protesto organizavimo prisidėjo ir Lietuvos žemės ūkio taryba (ŽŪT). Palaikyti piketuojančiųjų atvyko ir anksčiau šiemet protestus prieš nekilnojamojo turto (NT) mokestį rengusi Raimondo Šimaičio vadovaujama asociacija „Atoveiksmis“.

Tiesa, kaip skelbė prie protesto nesijungusi Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga, šiuo mitingu didžiausių Lietuvos žemvaldžių atstovai siekia išvengti teisingo mokesčių mokėjimo.

Tai – ne pirma šalies ūkininkų iniciatyva prieš jiems nepalankią valdžios nukreiptą politiką. Praėjusių metų žiemą jie surengė du protestus. Tąkart į sostinę susirinkę keli tūkstančiai ūkininkų protestavo prieš reikalavimus taisyti daugiamečių pievų atstatymo tvarką, ragino stabdyti rusiškų grūdų tranzitą, grąžinti iki 2024 m. galiojusius „žaliojo“ dyzelino ir suskystintųjų naftos dujų akcizus, spręsti vadinamąją pieno krizę sureguliuojant prekybos grandinę, stabdyti saugomų teritorijų plėtrą.

ELTA primena, kad kitą savaitę Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir NT mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikymi pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Buvo registruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau 60 VDU pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Pirmąjį būstą šiuo metu Seimas linksta apmokestinti nuo 450 tūkst. eurų jo vertės „grindų“, ne pagrindinio būsto vertės sumuojamos ir apmokestinamos nuo 50 tūkst. eurų.

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.