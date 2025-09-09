Kapitalinis remontas baigtas: atnaujintas dar vienas darželis Vilniuje

Antradienio rytą į darželį atėjusius vaikus pasitiko didelis meškinas, o vėliau atnaujintame darželyje šventiškai buvo pasitikti Vilniaus miesto savivaldybės, projekto įgyvendinimu besirūpinusios Vilniaus vystymo kompanijos (VVK) ir darželio bendruomenės atstovai.
„Kiekvienas atnaujintas darželis – tai geriausia investicija į mūsų vaikų ateitį. Šiandien tuo įsitikinau „Malūnėlyje“. Čia sukurtos puikios sąlygos mažiesiems vilniečiams mokytis, žaisti ir augti šiuolaikiškoje, kokybiškoje ir saugioje aplinkoje“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė, atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniuje be dėmesio nelieka nei vienas darželis.
„Perkirpti juostelę, atidarant naują darželį, trunka vos sekundę, tačiau darbas iki to šventiško momento trunka dažnai ir kelis metus. Tad didelis ačiū VVK, savivaldybės specialistams, rangovams ir bendruomenei už darbą, kantrybę ir pagalbą. Žinoma, be galo gera džiaugtis visiškai nauju darželiu, tačiau norisi pastebėti, kad be dėmesio nelieka nei vienas sostinės darželis – daug darbo šią vasarą nuveikta atnaujinant kritiškos būklės vamzdynus, suremontuojant grupes ir sutvarkant įstaigų prieigas. Labai tikimės kad mamos ir tėčiai pastebi, jog miestas tikrai daug investuoja į vaikų aplinką mūsų miesto darželiuose“, – teigė D. Meiželytė.
1976 m. statybos pastato remontas vyko trimis etapais, nenutraukiant ugdymo veiklos. „Malūnėlyje“ buvo atliktas vidaus patalpų perplanavimas – įrengta tarpaukštinė perdanga. Tai leido padidinti naudingą plotą ir sukurti naujas patalpas: darželyje atsirado didelė, erdvi sporto ir aktų salė, kabinetai, kurių iki tol nebuvo.
„Rūpinamės visomis ugdymo įstaigomis: statome naujus darželius, atliekame kapitalinius remontus jau veikiančiuose. Kiekvienas toks projektas – svarbi investicija į saugią, modernią ir patogią aplinką mūsų vaikams. Tai atspindi ir mūsų atsakomybę nuolat gerinti ugdymo infrastruktūrą, užtikrinant aukštesnę kokybę ateities kartoms“, – teigė projektą įgyvendinusios Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Kiekvienoje iš 7 grupių įrengtos žaidimo-miegojimo, higienos bei maitinimo patalpos ir rūbinėlės su šildomomis spintelėmis drabužių džiovinimui. Visos patalpos pritaikytos žmonėms su negalia. Lopšelį-darželį „Malūnėlis“ gali lankyti 118 vaikų.
„Darželio atnaujinimas mūsų bendruomenei reiškia didesnį vaikų saugumą, patogumą ir ugdymo kokybę, nes sukurtos modernios bei jaukios erdvės. Tai suteikia galimybę priimti daugiau vaikų ir užtikrinti, kad kiekvienas galėtų augti šviesioje, kūrybiškumą ir bendravimą skatinančioje aplinkoje“, – sakė lopšelio-darželio „Malūnėlis“ direktorė Ana Artimavičienė.
Be vidaus atnaujinimų, pastatas buvo apšiltintas, perdažytas fasadas, pakeisti visi langai, dalis jų padidinti. Įrengti stoglangiai, taip pat atlikti stogo tvarkymo darbai. Išorėje sutvarkyta teritorija – nutiesti nauji takeliai, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, skirtos kiekvienai grupei, atnaujintos įėjimo aikštelės bei automobilių stovėjimo vietos.
Kapitalinio remonto darbai kainavo beveik 3,2 mln. Eur su PVM.
Naujausi komentarai