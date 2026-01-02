Iš picerijos sostinėje dingo tūkstančiai eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, nusikaltimas pastebėtas ketvirtadienio vakarą, apie 20 val., Pilaitės prospekte. Picerijoje iš paliktos piniginės buvo pavogti pinigai.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje, Pilaitės rajone, iš picerijos dingo piniginėje buvę 4 240 eurų.
