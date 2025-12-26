Karoliniškių muzikos mokyklai 15 metų laukiant naujos salės, iš savivaldybės – prastos žinios

„Čia ne tik mūsų mokyklėlėje, turbūt čia yra bendra viso Vilniaus miesto tokia situacija, kadangi mes dirbame senose vaikų darželio patalpose. Tos salytės tokios tradicinės, jos nėra didelės, o mes turime 1,2 tūkst. vaikų. Ir kada jau didieji kolektyvai sueina, tai yra tikrai sunku. Sunku visiems – ir mokiniams, ir mokytojams“, – BNS teigė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė.
Anot direktorės, 2010 metais jau buvo parengtas naujos koncertų salės techninis projektas šalia mokyklos, tačiau dėl lėšų stygiaus jis taip ir nepradėtas įgyvendinti.
„Yra vizualizacijos, yra projektas didžiulis naujos koncertinės salės prie mūsų mokyklos. Erdvė koncertų salei, 600 vietų. Tai būtų didžiulė paspirtis, tai būtų nuostabu, bet jau tai yra praėję seni dalykai, keitėsi merai ir keitėsi finansavimas“, – kalbėjo mokyklos direktorė.
Anot jos, šiuo metu yra laukiama savivaldybės sprendimų, jog finansavimas naujai salei atsirastų.
Vilniaus miesto savivaldybė pritaria, jog mokyklos rekonstrukcijos projektą reikėtų atnaujinti, tačiau kol kas tam nėra lėšų.
„Matome, kad būtų reikalingas naujas techninis projektas – prieš 15 metų rengtas salės projektas nebeatitinka teisės aktų reikalavimų ir šiuolaikinių poreikių. Techniniam projektui parengti reikėtų maždaug 200 tūkst. eurų, vėliau – parengus projektą – nemažo finansavimo reikėtų ir jo įgyvendinimui – rangos darbams“, – teigiama BNS pateiktame savivaldybės atsakyme.
„Savivaldybės finansinės galimybės yra ribotos ir, pagal jau suplanuotą švietimo infrastruktūros plėtrą, artimiausiu metu užtikrinti tokį finansavimą galimybių, deja, nėra“, – priduriama jame.
Tačiau savivaldybė pabrėžia, jog mato poreikį ieškoti sprendimų dėl muzikos mokyklos infrastruktūros ateities, todėl bus analizuojamos galimos alternatyvos – laisvų ir potencialiai tinkamų patalpų peržiūra, jų pritaikymo mokyklos veiklai įvertinimas.
Tėvų atstovo mokyklos taryboje Justino Bulkos teigimu, salės poreikis vaikams yra labai svarbus, nes repeticijų metu dalis mokinių turi stovėti koridoriuje, repetuoti ir už mokyklos ribų.
„Abejojantiems salės poreikiu reikėtų pamatyti, kaip atrodo simfoninio orkestro ir choro repeticijos. Jų metu dalis vaikų stovi koridoriuje, nes kitos išeities, kaip paruošti kūrinius, paprasčiausiai nėra“, – teigia tėvų tarybos atstovas.
„Neturint šiuolaikinius standartus atitinkančios koncertų salės, vaikams tenka repetuoti ir didesnius koncertus rengti už mokyklos ribų. Tokia situacija kelia ne tik organizacinių sunkumų, bet ir logistikos bei vaikų saugumo iššūkių, nes dalis repeticijų ir koncertų vyksta įvairiose miesto vietose, į kurias mokiniai turi vykti savarankiškai ar lydimi tėvų“, – sako J. Bulka.
Kaip teigia mokyklos tėvų bendruomenė, tikėdamasi vėl atkreipti dėmesį į salės statybų klausimą, ji kreipėsi į Vilniaus miesto vadovus, švietimą kuruojančius asmenis, Seimo narius.
Karoliniškių muzikos mokykla įkurta 1973 metais, nuo 1991-ųjų persikėlė į dabartines patalpas.
