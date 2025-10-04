Keleivinės laivybos Nerimi sezoną planuojama baigti spalio pabaigoje

Anot Vilniaus miesto savivaldybės įmonės JUDU viešojo transporto organizavimo vadovo Arno Misiūno, šiemet nauja susisiekimo priemone pasinaudojo apie 12 tūkst. keleivių.
„Laivybos sezonas vyks pagal vidaus vandenų navigacijos grafiką – Vilniuje laivyba galima nuo balandžio iki spalio. Jei pokyčių nebus, sezoną planuojama užbaigti spalio 20–31 dienomis“, – Eltai komentare raštu teigė A. Misiūnas.
Anot jo, nuo liepos 26 d. iki rugsėjo 12 d. elektriniais laivais iš viso buvo plukdyti 11 988 keleiviai. Vidutiniškai per darbo dieną laivais keliavo apie 244 keleiviai, o savaitgaliais maždaug ketvirtadaliu daugiau – apie 307 keleiviai.
JUDU duomenimis, vidutinis laivo užimtumas savaitgaliais siekdavo apie 80 proc.
A. Misiūnas tikina, jog iki 2026-ųjų Vilnių pasieks dar du laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“. Pasak jo, kitąmet planuojama plėsti viešojo vandens transporto maršrutą, apimant daugiau stotelių ir užtikrinant dar patogesnį keliavimą upe.
„Kai laivų bus daugiau, tuomet tvarkaraščiai taps dar patogesni ir lankstesni mūsų keleiviams. Labiau atlieps viešojo transporto funkcijas – tuomet tikimės pritraukti ir daugiau keleivių“, – komentavo JUDU atstovas.
Visuomeninė laivyba Nerimi prasidėjo liepos pabaigoje, tam pernai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Keleivinis laivas „Rytas“ kursuoti pradėjo šių metų liepos 22 d., „Lašiša“ – rugpjūčio 25 d.
Vilniaus savivaldybė 4 elektrinius laivus už 1,85 mln. eurų įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos „BIC“, vieno laivo kaina siekia 450 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai