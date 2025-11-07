Pasibaigus sezonui Vilniuje laivas „Rytas“ iškeltas paruošti žiemai, testuojamas naujas laivas

Kaip penktadienį pranešė Vilniaus viešasis transportas (VVT), iškeltas laivas bus transportuojamas į įmonei priklausantį Viršuliškių transporto parką, kuriame jis bus saugomas iki kito laivybos sezono.
Tuo metu trečiasis laivas – „Geležinis vilkas“ – įkeliamas į vandenį privalomoms procedūroms atlikti.
Pasak VVT laivybos skyriaus vadovo Mindaugo Žiedelio, procedūrų metu bus išbandoma laivo įranga, testuojami varikliai bei tikrinama priešgaisrinė technika.
„Mokomės, praktikuojame švartavimosi manevrus, bandome dar geriau pažinti maršrutą ir kalibruojame laivų įrangą. Tai padeda mums nuosekliai gerinti veiklos kokybę, ugdyti kompetencijas ir pasiruošti naujam sezonui“, – cituojamas laivybos skyriaus vadovas.
Techniniai darbai Neryje tęsis dar kelias dienas.
