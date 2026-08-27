Laisvės partijos lyderis kritikuoja Vilniaus savivaldybės sprendimą

„Dėl atšauktų Vilniaus valdomų valdybų pasakysiu trumpai – Laisvės partijos palaikymo toks vienašališkas sprendimas neturi“, – socialinio tinklo „Facebook“ įraše ketvirtadienį nurodė politikas.
Pasikeitus Darbo kodeksui ir įpareigojus darbuotojus įtraukti į įmonių valdybas, o Vilniaus savivaldybei siekiant išvengti šio įpareigojimo ji nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti penkių jos valdomų įmonių valdybas.
Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas pripažįsta, kad miesto valdžia nepritaria tokiam įstatymo pakeitimui, kuris įsigalios lapkričio 1-ąją. Anot jo, naujos sudėties valdybas tikimasi paskirti spalio 30 dieną.
Pokyčiai laukia įmonių „ID Vilnius“, Vilniaus vystymo kompanija (VVK), „Miesto gijos“, „Grinda“, „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) valdybų.
Anot V. Mitalo, tokiu sprendimu metamas šešėlis ant nepriklausomumo.
„Tai padaryta vienašališkai, neaptarus ir neįspėjus. Savivaldybės įmonės ne kokie tai privatūs UAB, kuriuose būtų galima tvarkytis tokiu būdu“, – tikina jis.
Devynis narius sostinės taryboje turinti Laisvės partija kartu su konservatoriais yra valdančiojoje daugumoje.
„ID Vilnius“ valdyba darbą pradėjo 2024 metų kovą, VVK ir „Miesto gijų“ valdybos – 2023 metų vasarą, „Grindos“ ir VVT – 2023 metų gegužę. Visos jos paskirtos ketverių metų kadencijai, jose dirba po penkis žmones.
Šių metų birželį priimtos Darbo kodekso pataisos, kuriomis leidžiama valstybinių ir savivaldybių įmonių valdybose dirbti ir darbuotojų atstovams.
Naujausi komentarai