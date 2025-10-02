Lietuvoje pirmą kartą lankosi Japonijos kariuomenės vadas

Generolas Hiroaki Uchikura (Hiroakis Učikura) Vilniuje susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru.
„Didelė garbė priimti Jus Lietuvoje. Japonijos saugumo bendradarbiavimas yra svarbus ne tik Indijos–Ramiojo vandenyno regionui, bet ir visam pasauliui“, – pranešime cituojamas R. Vaikšnoras.
Pasak kariuomenės, susitikime akcentuota tvirta abiejų šalių parama Ukrainai. R. Vaikšnoras padėkojo Japonijai už prisidėjimą prie Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos išminavimo koalicijos bei finansinės paramos skyrimo Ukrainai. Lietuvoje šiuo metu vyksta japonų instruktorių vedami ukrainiečių išminuotojų mokymai.
Pasak Lietuvos kariuomenės vado, Rusija išlieka didžiausia ir tiesioginė grėsmė Lietuvai, Baltijos šalims ir NATO.
„Geografinis atstumas nebėra izoliacija – Europą ir Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną sieja tie patys saugumo iššūkiai“, – teigė jis.
Iki penktadienio trunkančio vizito metu H. Uchikura taip pat lankysis Pabradėje esančiame Generolo Silvestro Žukausko poligone, kur bus pristatytos priėmimo, sutelkimo ir tolimesnio judėjimo infrastruktūros galimybės, inžineriniai parkai bei Baltijos gynybos linija.
Be to planuojamas apsilankymas pasienyje, kur bus pristatytos kontrmobilumo priemonės ir modernios stebėjimo sistemos.
Lietuva ir Japonija yra pasirašiusios Gynybos bendradarbiavimo bei mainų memorandumą, abi šalys sutaria toliau plėsti karinį bendradarbiavimą, įskaitant karininkų skyrimą į regioninius štabus bei dalyvavimą pagrindinėse pratybose.
„Japonijos sprendimas pirmą kartą istorijoje dislokuoti savo karinius orlaivius Kanadoje ir Europoje rodo aiškų solidarumą su Europa ir Vakarais. Ši misija, paremta supratimu, kad euroatlantinio ir Indijos–Ramiojo vandenyno regionų saugumas yra tarpusavyje susijęs, siunčia stiprų signalą apie Japonijos įsipareigojimą bendram atsakui į augančias grėsmes“, – teigia kariuomenė.
