Minint Lietuvos kariuomenės dieną, sostinėje numatomi eismo ribojimai

2025-11-17 15:59
BNS inf.

Savaitgalį minint Lietuvos kariuomenės dieną, sostinėje numatomi eismo ribojimai, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

Minint Lietuvos kariuomenės dieną, sostinėje numatomi eismo ribojimai / S. Žiūros nuotr.

Pasiruošimo darbai sekmadienį Vilniuje organizuojamam paradui su iškilminga karių rikiuote prasidės trečiadienį, o šeštadienį vyks renginio repeticija.

Savivaldybė praneša, kad nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vidurnakčio bus draudžiamas automobilių stovėjimas L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje. Taip pat nuo šeštadienio pavakarės iki sekmadienio vakaro L. Stuokos-Gucevičiaus ir T. Vrublevskio gatvėse bus eksponuojama karinė technika.

Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Numatoma, kad nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio vidurnakčio bus draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės ir L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėse.  

Sekmadienį taip pat numatomi autobusų maršrutų pasikeitimai – 10 ir 11 autobusų maršrutai kursuos per Pylimo gatvę, 33 ir 89 autobusų maršrutai per Olandų gatvę.  

Renginio metu Lietuvos kariuomenės kariai žygiuos nuo krašto apsaugos ministerijos iki Katedros aikštės, kur vyks iškilminga karių rikiuotė. Vėliau kariai žygiuos iš Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės. 

