Rudeninis ėjimas Vilniuje – bus uždaryta viena sankryža

2025-09-22 15:34
Pranešimas spaudai

Jau rugsėjo 28 d. sostinės gatves užpildys tūkstančiai ėjimo entuziastų ir neišdildomos emocijos. 

Rudeninis ėjimas Vilniuje – bus uždaryta viena sankryža / Pranešimo autoriaus nuotr.

„Toyota Ėjimo“ organizatoriai kviečia judėti savo tempu: kiekvienas gali rinktis iš trijų skirtingų ilgių trasų: 5, 10 ar 25 km. Tai puiki galimybė aktyviai praleisti laiką ir atrasti gražiausias Vilniaus vietas visiškai nemokamai.

Dėl renginio bus eismo ribojimų:

  • Rugsėjo 28 d. 6–20 val. draudžiamas transporto priemonių eismas A. Goštauto gatvės dalyje nuo A. Tumėno gatvės iki J. Jasinskio gatvės.
  • Nuo rugsėjo 27 d. 9 val. iki rugsėjo 28 d. 20 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto gatvės iki Gynėjų gatvės.
  • Nuo rugsėjo 27 d. 18 val. iki rugsėjo 28 d. 20 val. draudžiamas transporto priemonių eismas A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.

 

