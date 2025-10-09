 Mirė Vilniaus universiteto profesorė Justina Baršytė

Spalio 7 d. mirė Justina Baršytė – žymi mokslininkė, Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorė, Vartotojų sprendimų priėmimo laboratorijos (Consumer Decision Making LAB) įkūrėja, pranešė VU.

Justina Baršytė
Justina Baršytė / VU nuotr.

Jos moksliniais pasiekimais, idėjomis ir įkvėpimu didžiuojasi visa Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto bendruomenė.

„Profesorė Justina buvo išskirtinė akademikė ir bendruomenės narė, subūrusi kūrybingą mokslininkų komandą, įkvėpusi studentus ir kolegas, praturtinusi fakulteto gyvenimą savo šviesa, intelektu ir žmogiškumu. 

Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto bendruomenė giliai išgyvena šią netektį. Justina – mums visada trūks Tavęs“, – rašė VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto kolegos.

VU bendruomenė pareiškė nuoširdžią užuojautą prof. J. Baršytės artimiesiems, draugams ir kolegoms.

