Per naktį tris kartus uždarytas Vilniaus oro uostas atnaujino darbą

„Vilniaus oro erdvė atidaryta gruodžio 4 d. 2.30 val.“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas trečiadienį 19.36 val. ir vėl atidarytas 21.06 val., tačiau dėl saugumo jį vėl teko uždaryti 22.24 val. ir atidaryti 0.56 valandą.
Trečią kartą oro uostas uždarytas 1.15 val. ir atidarytas 2.30 valandą.
Skrydžių valdymo bendrovės „Oro navigacija“ atstovas sako, kad balionų leidimas buvo fiksuotas iš skirtingų vietų, jie kirto orlaivių atvykimo ir išvykimo oro takus.
„Tai pastaruoju metu niekuo neįprasta hibridinė ataka, mes ją laikome kaip Baltarusijos vykdoma hibridine ataka prieš Lietuvą civilinei aviacijai ir visuomenei“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė bendrovės Operacinės veiklos departamento vadovas Tomas Montvila.
„Iš kelių skirtingų vietų leisti (...). Situacija, kurią matėm, jie kirto atvykimo ir išvykimo orlaivių maršrutus“, – pridūrė jis.
Pasak T. Montvilos, operatyvią informaciją „Oro navigacijai“ apie balionus teikia karinės oro pajėgos, tai leidžia tiksliai įvertinti grėsmes ore ir sukelti kuo mažiau nepatogumų keleiviams.
„(Informaciją – BNS) gaunam tiesiogiai iš kariuomenės, glaudžiai dirbam su karinėmis oro pajėgomis ir jie mums teikia šią informaciją, mes pagal ją priimam tikslius ir operatyvius sprendimus, stengiamės kaip galima kuo mažiau nepatogumų sukurti“, – teigė T. Montvila.
Kaip pranešė LTOU, dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikti 27 skrydžiai ir 3,1 tūkst. keleivių.
„Penki skrydžiai nukreipti į Kauno oro uostą, iš kurio keleiviai autobusais parvežti į Vilnių, septyniolika skrydžių laikai buvo pavėlinti, penki skrydžiai buvo atšaukti“, – nurodė LTOU.
Pranešama, kad pavienių skrydžių vėlavimų gali būti gruodžio 4 d. dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
BNS rašė, kad kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko keliolika kartų stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
