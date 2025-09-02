Naujus mokslo metus be vietos sostinės mokyklose pradėjo dvylika moksleivių

„9 klasė – liko 5 vaikai, iš jų 4 vaikai deklaruoti Vilniuje mažiau nei prieš dvejus metus. Kategoriškai atsisako pasiūlytų vietų. Su visais tėvais susisiekta telefonu ir el. paštu, laisvos vietos pasiūlytos individualiai“, – Eltai siųstame atsakyme teigė savivaldybė.
Pasak savivaldybės, Vilniaus mieste šiuo metu yra pakankamai laisvų vietų visiems mokiniams, jie gali rinktis iš 10 gimnazijų, esančių jų seniūnijose ar netoliese: tai Antakalnio gimnazija, Minties gimnazija, Juventos gimnazija, Laisvės gimnazija, Senvagės gimnazija, Radvilų gimnazija, Karoliniškių gimnazija, Salininkų gimnazija, Grigiškių „Šviesos“ gimnazija.
Kategoriškai atsisako pasiūlytų vietų.
„Primename, kad vaikams, deklaruotiems Vilniuje mažiau nei prieš dvejus metus, nėra garantuojama vieta konkrečioje, artimiausioje mokykloje – jiems siūloma artimiausia įstaiga su laisvomis vietomis. Pavyzdžiui, Pilaitės gimnazijoje nepateko dalis 9 klasės mokinių, deklaruotų 2024–2025 m. Jiems pasiūlyta: Vilniaus Karoliniškių gimnazija, Vilniaus Minties gimnazija, ŠMSM pavaldumo Vilniaus Buivydiškių gimnazija“, – tikino savivaldybė.
Pagal Švietimo įstatymą, Lietuvoje mokslas yra privalomas visiems moksleiviams iki 16 metų. Savivaldybė akcentuoja, kad, atsisakydami siūlomų vietų, tėvai prisiima atsakomybę už vaiko teisės į mokslą užtikrinimą.
Vietų negavo ir 7 vienuoliktokai
Pasak sostinės savivaldybės, Vilniuje yra ir 7 vienuoliktokai, kurie nepasirinko siūlytų vietų mokyklose.
„Šiuo metu nepriimti – 7 vaikai (neįmanoma susisiekti arba kategoriškai atsisako pasiūlymų). Siūlome Juventos gimnaziją, Salininkų, Grigiškių, suaugusiųjų mokyklas arba atsiranda pavieniai atvejai kitose miesto mokyklose. Svarbu, kad visoms šeimoms pasiūlytos realios, laisvos vietos. Su kiekviena šeima susisiekta asmeniškai – tiek telefonu, tiek el. paštu“, – teigė savivaldybės atstovai.
ELTA primena, kad klausimų dėl vietų sostinės mokyklose kilo po to, kai viešojoje erdvėje šia problema pradėjo piktintis moksleivių tėvai. Tuomet švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigė, kad šiuo metu yra ruošiama centralizuota mokinių priėmimo į mokyklas informacinė sistema.
Savo ruožtu laikinoji ministrė Raminta Popovienė ne kartą ragino Vilniaus miesto savivaldybę iš anksto pradėti rūpintis priėmimo į mokyklas procesu. Pasak jos, praėjusią savaitę 40 sostinės devintokų ir apie 100 kitų gimnazijos klasių moksleivių Vilniuje vis dar nežinojo, kurioje mokykloje mokysis.
Savivaldybės rugpjūčio pabaigos duomenimis, į sostines mokyklas buvo priimta 6,1 tūkst. pirmokų, 6,4 tūkst. penktokų, 6,7 tūkst. devintokų ir 5,4 tūkst. vienuoliktokų.
