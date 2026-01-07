Teismas: tautinių mažumų mokyklose lietuvių kalbos pamokų negali būti mažiau nei gimtosios

Jis pripažino, jog galiojanti tvarka neatitinka Švietimo įstatymo nuostatos, kad tautinių mažumų mokyklose „lietuvių kalbos dalykas yra sudėtinė ugdymo programos dalis ir jos mokymui skiriama ne mažiau laiko kaip gimtosios kalbos mokymui“.
Išplėstinė penkių teisėjų kolegija konstatavo, kad minėtas įstatymas numato galimybę lietuvių kalbos mokymo elementus integruoti į kitų dalykų ugdymą, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog tokiu būdu lietuvių kalba būtų mokoma kiekybiškai didesne apimtimi nei tautinės mažumos gimtąja kalba.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, tautinių mažumų mokyklų pradinukai turi mažiau lietuvių kalbos pamokų nei gimtosios kalbos pamokų. 1–4 klasėse – penkias pamokas per savaitę, o gimtosios kalbos – septynias pamokas per savaitę.
Lietuviškose mokyklose pradinukai turi aštuonias lietuvių kalbos pamokas per savaitę pirmaisiais mokymosi metais, o antraisiais–ketvirtaisiais – septynias pamokas per savaitę.
LVAT teigimu, nors bendruosiuose ugdymo planuose numatyta, kad mokyklos tarybos sprendimu gali būti mažinamas tautinių mažumų gimtajai kalbai ir literatūrai mokytis skirtų metinių pamokų skaičius, jas perskirstant lietuvių kalbos ir literatūros dalykui, tačiau ši galimybė yra mokyklos diskrecija, o ne pareiga, todėl ji neužtikrina reikalavimo lietuvių kalbos mokymui skirti ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui.
Pasak teismo nutarties, galiojanti tvarka taip pat prieštarauja „konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją“.
Į teismą kreipęsis opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad dabartinis modelis sukuria žinių tarp lietuviškų ir tautinių mažumų mokyklų atotrūkį, o nepakankamas valstybinės kalbos mokėjimas tampa trukdžiu.
„Atsakomybė yra ministerijos – ji privalo įstatymo nuostatas perkelti į Bendruosius ugdymo planus taip, kad jos realiai veiktų. Taigi, dabar ministerija turi pakoreguoti planus ir nustatyti aiškią taisyklę: pradinėse klasėse lietuvių kalbai – ne mažiau pamokų nei gimtajai kalbai“, – sakė jis.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė dar prieš teismo sprendimą žurnalistams sakė, kad siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose pradinukams planuojama padidinti pamokų skaičių. Dėl to sutarta, jog higienos normas dėl pamokų skaičiaus nustatinės Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip penkios pamokos, 2–4 klasėse – šešios, 5–10 klasėse ir gimnazijos I–IV klasėse – septynios pamokos.
Ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31–32 per savaitę.
Teisėjų kolegija kritiškai įvertino Švietimo ministerijos teiginius, kad dėl higienos normoje nustatytų pamokų skaičiaus ribojimų nėra galimybių padidinti lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičiaus.
„Pažymėtina, kad higienos normos, kaip poįstatyminiai teisės aktai, negali riboti ar modifikuoti įstatyme nustatytų imperatyvių reikalavimų, taip pat negali pateisinti tokio poįstatyminio teisinio reguliavimo, kuris neatitinka aukštesnės galios teisės akto nuostatų“, – teigiama teismo sprendime.
Kaip rašė BNS, pernai birželį Vilniaus miesto savivaldybė nuo šių mokslo metų tautinių mažumų mokyklų, kuriose yra pradinės klasės, vadovams metinėse užduotyse įtraukė tikslą nustatyti, kad pradinukams lietuvių kalbos mokymui skiriamos ne mažiau kaip šešios akademinės valandos (4.30 val.) per savaitę.
Tuomet teigta, kad toks sprendimas priimtas „įvertinus pastarųjų kelerių metų lietuvių kalbos egzaminų rezultatų duomenis ir siekiant stiprinti mokinių lietuvių kalbos įgūdžius bei gerinti pasiekimų rezultatus“.
Rugsėjį sostinės savivaldybė BNS nurodė, kad atsižvelgiant į ministerijos patvirtintus Bendrojo ugdymo 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metams planus bei mokyklų galimybes, tautinių mažumų mokyklos numatė didesnį savaitinių valandų, skirtų lietuvių kalbos ugdymui, skaičių.
Anot jos, papildomas laikas skirtas iš gimtosios kalbos ugdymo, neformalaus švietimo ar mokinių poreikių tenkinimo valandų.
