Į Klaipėdą mokytis lietuvių kalbos atvyko daugiau nei pusšimtis užsieniečių

Atvyko kursantų iš Argentinos, Azerbaidžano, Estijos, Graikijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Juodkalnijos, Kazachstano, Kinijos, Lenkijos, Moldovos, Panamos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Uzbekistano ir Vengrijos.
„Džiugu, kad bendradarbiavimas apims ne tik studijų procesą, bet ir dėstymo veiklas. Kursuose vienai B1 lygio grupei nuotoliniu būdu dėstys Marija Sulaberidzė, Sakartvelo technikos universitete veikiančio Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė. Tai dar vienas reikšmingas žingsnis stiprinant tarptautinius akademinius ryšius“, – teigė Klaipėdos universiteto (KU) Lituanistikos ir užsienio kalbų centro vadovė Kristina Blockytė-Naujokė.
Pasak jos, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas ir mokymo kokybei.
„Besimokančiųjų grupės bus nedidelės, todėl dėstytojai galės skirti daugiau dėmesio kiekvienam kursantui“, – pabrėžė K. Blockytė-Naujokė.
Visą mėnesį kursų dalyviai mokysis lietuvių kalbos, o popietėmis dalyvaus kultūrinėje programoje: lankys muziejus, edukacinius užsiėmimus, susipažins su lietuvių liaudies muzikos instrumentais ir kt.
Savaitgaliais vyks ekskursijos po Lietuvą – dalyviai aplankys ne tik Mažosios Lietuvos bei Žemaitijos regionus, bet keliaus ir į tolimesnes Lietuvos vietas.
„Jų laukia daug kitų kultūrinių renginių, todėl mėnuo bus intensyvus, tačiau kupinas prasmingų patirčių“, – teigė vadovė.
Lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursų atidarymo šventė įvyko KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Baltojoje menėje, kur bendruomenė buvo pakviesta pasitikti dalyvius ir kartu pasidžiaugti lietuvių kalbos bei kultūros sklaida pasaulyje.
