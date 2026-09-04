Nuo dronų iki mezgimo: kokius būrelius jaunimas renkasi šiandien?

Nauja karta renkasi ne tik hobį, bet ir kompetencijas
Pasaulio ekonomikos forumas tarp svarbių ateities darbo rinkos gebėjimų išskiria kūrybinį ir analitinį mąstymą, lankstumą, lyderystę bei gebėjimą bendradarbiauti.
Didelę dalį šių gebėjimų galima pradėti ugdyti vaikystėje, suteikiant vaikams erdvės patiems kurti, bandyti, klysti ir ieškoti sprendimų. Siekiant atliepti šį poreikį, HOBIVERSE į naują būrelių sezoną įtraukė verslumo būrelį.
„Verslumo ugdymas neturėtų būti suprantamas vien kaip mokymasis apie verslą ar pinigus. Tai kur kas platesnė kompetencija, apimanti iniciatyvumą, problemų sprendimą, gebėjimą priimti sprendimus ir atsakomybę už savo idėjas. Mūsų tikslas nėra užauginti kuo daugiau verslininkų. Kur kas svarbiau auginti žmogų, kuris, susidūręs su problema, nelaukia, kol kas nors pasakys, ką daryti, o pats kelia klausimus, ieško sprendimų ir nebijo savo idėjos pasiūlyti kitiems“, – sakė HOBIVERSE direktorė Vilma Smaliukienė.
Vis dar išlieka aktualios STEAM metodikos veiklos, kurios sujungia mokslą, technologijas, inžineriją, meną ir matematiką.
Pavyzdžiui, HOBIVERSE „Užupio laboratorijos“ cosplay būrelyje mėgstamo žaidimo ar filmo veikėjo kostiumai pradedami kurti nuo brėžinio, medžiagų parinkimo ir matmenų skaičiavimo, o kūrybos procese išbandomi netikėti sprendimai: 3D spausdinimas, litavimas.
Tai ta pati inžinerija, tik paauglys jos mokosi per mėgstamą personažą. Tokie būreliai skatina jaunimą tapti išradingais, smalsiais ir savarankiškais.
Be to, pastebima, kad vis dar išlieka populiarūs dronų pilotų ir e-sporto būreliai, kurie ugdo inžinerinį ar strateginį mąstymą ir reakciją.
Jaunimo kultūra keičiasi, todėl kartu turi keistis ir būreliai
Vaikų ir paauglių pomėgius šiandien stipriai formuoja pasaulinės kultūros reiškiniai, socialiniai tinklai, muzika. Vienas ryškiausių tokių pavyzdžių – visame pasaulyje išpopuliarėjusi Pietų Korėjos muzikos ir šokio Kpop kultūra, išsiskirianti energingais pasirodymais, preciziškomis choreografijomis ir komandiniu šokiu.
HOBIVERSE ekspertų teigimu, neformalusis ugdymas negali likti nuošalyje nuo to, kuo gyvena jaunas žmogus. Priešingai – jo pomėgiai gali tapti atspirties tašku paskatinti judėti, mokytis, kurti ir užmegzti ryšį su kitais.
„Mūsų užduotis yra ne nuspręsti už jauną žmogų, kas jam turėtų būti įdomu, o jų interesą paversti galimybe augti. Būtent tokiu principu HOBIVERSE programoje šį sezoną atsirado Kpop šokių būrelis.
Nors kai kuriems gali pasirodyti, kad Kpop šokiai yra tiesiog tuščia „tiktokerių“ mada, pasigilinus galima suprasti, kad šio žanro choreografijos lavina atmintį, koncentraciją, kūno kontrolę ir ištvermę. Vaikai mokosi disciplinos, nuoseklumo bei lavina komandinio darbo įgūdžius“, – sakė HOBIVERSE direktorė Vilma Smaliukienė.
Iš naujo atrandami senieji amatai
Technologijoms užimant vis didesnę kasdienybės dalį, HOBIVERSE neformaliojo švietimo ekspertai pastebi, kad greta skaitmeninių veiklų ryškėja ir priešinga kryptis – noras grįžti prie lėtesnio, apčiuopiamo kūrybos proceso.
Mezgimas, siuvimas, keramika ir kiti ilgą istoriją menantys amatai šiandien atrandami iš naujo: tai, kas dar visai neseniai galėjo atrodyti kaip ankstesnių kartų užsiėmimas, jaunimui tampa kūrybos, saviraiškos ir eksperimentavimo forma.
Kūryba rankomis leidžia labiau įsitraukti į patį procesą nei greitai vartojamas skaitmeninis turinys. Pavyzdžiui, HOBIVERSE būrelyje „Virbalo teorija“ lavinama ne tik smulkioji motorika ir kūrybiškumas, bet ir dėmesio sutelkimas: čia bandoma, klystama, pradedama iš naujo ir kantriai stebima, kaip idėja pamažu tampa realiu, apčiuopiamu rezultatu.
Taip vis dar išlieka aktualūs dailės užsiėmimai, tačiau, HOBIVERSE ekspertų teigimu, jaunimas dažniau renkasi būrelius, kuriuose gali išbandyti įvairias dailės technikas: grafiką, akvarelę, akrilinius dažus, netradicinius karpinius, lipdymą iš modelino bei kūrybą iš netikėtų medžiagų, pavyzdžiui, folijos.
HOBIVERSE kūrybos studijoje „Marga Voverė“ vaikai ir paaugliai taip pat susipažįsta su knygos kūrimo procesu ir patys tampa jos iliustratoriais.
Naujausi komentarai