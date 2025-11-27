Nuo riedėjimo tako nuslydo lėktuvas: naujausia žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos

„Informuojame, kad Vilniaus oro uosto operacijos atnaujintos 3.55 val. po to, kai nuo riedėjimo tako buvo patrauktas „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis“, – pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Kaip skelbė BNS, oro uoste nusileidęs lėktuvas nuo tako nuslydo trečiadienį 13.43 val., riedėdamas link aikštelės. Juo vykę 63 keleiviai nenukentėjo.
LTOU atstovė Vitalija Ročė ketvirtadienio rytą LRT radijui sakė, kad beveik 14 valandų trukęs uždarymas iš viso paveikė apie 60 skrydžių, 16 orlaivių turėjo leistis kituose oro uostuose, 28 skrydžiai buvo atšaukti. Daugiausia lėktuvų nukreipta į Kauną, keturi leidosi Rygoje, vienas – Gdanske, o iš Kopenhagos skridęs orlaivis grįžo atgal.
Anot jos, dėl incidento paveikta beveik 7 tūkst. keleivių, o ketvirtadienį gali vėluoti apie 16 skrydžių, kurie turėjo vykti trečiadienį arba ketvirtadienį anksti ryte.
Priežastį, kodėl orlaivis nuvažiavo nuo riedėjimo tako, nustatys Teisingumo ministerijos tyrėjai.
Pasak V. Ročės, orlaivio nutempimo nuo riedėjimo tako operacija užtruko, nes tai yra pakankamai sudėtingas, kompleksinis uždavinys, o atlaisvinus taką, vyko jo dangos patikrinimo procedūros ir tik tuomet buvo atnaujintas oro uosto darbas.
„Reikia įvertinti įvairiausius parametrus, vyksta konsultacijos, parengiamas yra orlaivio nutempimo planas, kuris yra suderintas su pačiomis avialinijomis, orlaivio gamintojais. Turima technika yra pritaikoma, adaptuojama šitai visai procedūrai ir operacijai ir tada vykdomas pats orlaivio nutempimas“, – LRT sakė LTOU atstovė.
Lapkričio 27 dieną galimi skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžiai buvo paveikti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje.
Kaip rašė BNS, trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebimas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis, gyventojams rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.
