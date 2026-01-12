Parduotuvėje – priekabiavimas dėl negalios: apsaugos darbuotojas varė lauk

Anot pareiškėjos, jai užsukus į sostinės Žirmūnų gatvėje esančią „Iki“ parduotuvę, prie jos priėjęs apsaugos darbuotojas „varė lauk“, nes pirkėją lydėjo šuo vedlys, kuris reikalingas dėl jos regos negalios.
Moteris teigimu, gyvūnas yra paženklintas ir turi reikiamus dokumentus, tačiau apsaugos darbuotojas nekreipė dėmesio į jos aiškinimus, tik reikalavo palikti parduotuvę.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai pradėjus tyrimą, bendrovė „Iki Lietuva“ jai nurodė kreiptis į apsaugos paslaugų įmonę „Grifs AG“. Šios atstovai tvirtino, kad jokių neleistinų veiksmų nebuvo, o darbuotojas tik norėjo pirkėją informuoti apie taisykles ir įsitikinti, ar ją išties lydėjo šuo vedlys.
Pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, tyrimo metu nustatyta, kad apsaugos darbuotojas elgėsi netinkamai – užuot pasiteiravęs, ar tai yra šuo vedlys, ir paprašęs dokumentų, pakartotinai akcentavo, kad su keturkojais parduotuvėje būti draudžiama.
Taip, anot kontrolierės, buvo sudaryta situacija, kurioje pareiškėja buvo vertinama nepalankiai: „Buvo sumenkintas jos orumas, sudarytas įspūdis, kad žmogus su negalia, vien dėl to, kad yra lydimas jai padedančio šuns, yra nepageidaujamas. O tokį elgesį galima traktuoti kaip priekabiavimą dėl negalios.“
Prekybos tinklas ir saugos tarnyba nesilaikė savo vidinių taisyklių, kaip užtikrinti paslaugų prieinamumą asmenims su šunimis pagalbininkais, todėl „Iki Lietuva“ buvo pripažinta pažeidusi Lygių galimybių įstatymą.
Prekybos tinklui kontrolierė rekomendavo užtikrinti, kad vidaus procedūros, susijusios su tinkamu elgesiu su asmenimis su negalia bei šunų pagalbininkų atpažinimu, praktikoje būtų įgyvendinamos nuosekliau. Tam siūloma organizuoti mokymus, kuriuose dalyvautų ne tik „Iki“ darbuotojai, bet ir parduotuvių apsaugos, kitų paslaugų teikėjai.
B. Sabatauskaitė pažymėjo, kad situacijos, kai neįgalieji su šunimis pagalbininkais išprašomi iš prekybos ar paslaugų teikimo vietų, vis dar pasitaiko dažnai, nes trūksta žinių, jog tai yra ne paprasti naminiai gyvūnai, o būtinoji pagalba.
Pagal Lietuvos įstatymus, asmenys su negalia, lydimi šunų pagalbininkų, turi teisę patekti į visuomeninės paskirties patalpas ir jose būti.
„Ėmėsi proaktyvių veiksmų“
Prekybos tinklas „Iki“ proaktyvių veiksmų ėmėsi prieš gaunant tarnybos išaiškinimą ir rekomendacijas.
„Vertinant situacijos jautrumą, po iš pirkėjo gautos informacijos skyrėme papildomą dėmesį tiek darbuotojų, tiek greta apsiperkančių pirkėjų švietimui. Parduotuvių darbuotojams bei saugos paslaugas teikiantiems partneriams atnaujinome bei išplatinome informaciją, kaip elgtis, kai į parduotuvę užsuka pirkėjas su šunimi asistentu. Informacija apie šunis asistentus buvo patalpinta visiems darbuotojams matomuose informaciniuose ekranuose patalpų viduje, taip pat darbuotojams buvo suorganizuotas gyvas susitikimas su „Mulan fondo" atstovais bei šunimi asistentu“, – komentavo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Anot jos, prekybos tinklas kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga visoje Lietuvoje esančiuose parduotuvių ekranuose rudenį įgyvendino informacinę kampaniją apie šunis asistentus ir elgesį su jais parduotuvėje.
