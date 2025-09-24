Paskelbė, kiek lėšų suaukota Vilniuje brutaliai nužudyto 15-mečio šeimai

„Rugpjūčio pradžioje savo paskyroje dalinausi skaudžia nelaime, sukrėtusia mūsų bendruomenę. Tuomet parašiau tikėdamasi, kad galbūt vienas kitas žmogus norės prisidėti prie pagalbos nukentėjusiai šeimai. Nuoširdžiai sakau – neturėjau jokių lūkesčių ir nežinojau, ar ši iniciatyva sulauks atgarsio.
Ir šiandien jau galiu tarti – žmonių gerumas pribloškė. Jūsų atjauta ir solidarumas viršijo visus lūkesčius. Iš aukų pavyko surinkti 4 641,15 euro.
Atskira padėka solidžia parama prisidėjusiai Rytų klinikai, įsikūrusiai Žvėryne ir Kaune. Taip pat, vakar gavome ir oficialų atsakymą iš VMI – šiai paramai mokesčiai netaikomi. Visos surinktos lėšos pervestos nukentėjusiai šeimai kaip ir visų surinktų pavedimų banko išrašas“, – trečiadienį feisbuke rašė R. Pavarienė.
Pasak jos, šeima siunčia nuoširdžiausią padėką už tai, kad šiuo sunkiu metu neliko vieni.
„Surinktos lėšos, skirtos advokato išlaidoms padengti, tai – didžiulė pagalba kovoje už teisybę. Ačiū kiekvienam, kuris paaukojo, pasidalijo žinute ar tiesiog palaikė mintimis. Jūsų dėka šeima šiandien jaučiasi ne viena. Ši patirtis dar kartą parodė, kad bendruomenės stiprybė slypi vienybėje, o gerumas gali nušviesti net ir tamsiausias dienas. Ačiū už jūsų jautrumą, dosnumą ir širdžių šilumą“, – jautriais padėkos žodžiais dalijosi „Tikrosios Žvėryno bendruomenės“ atstovė.
Primename, kad nužudyto jaunuolio kūnas rugpjūčio pradžioje buvo rastas požeminiame konteineryje, Žvėryno mikrorajone, Lokių gatvėje.
Pranešta, kad nužudytas jaunuolis dieną prieš atsisveikino su draugu prekybos centre „Ozas“ ir turėjo važiuoti namo, tačiau negrįžo. Tos pačios dienos vakarą tėvai apie dingusį sūnų pranešė pareigūnams.
Vėliau naktį konteinerio gesinti vyko ugniagesiai, tačiau jie tik užpylė vandeniu smilkstantį konteinerį, tačiau palaikų nepastebėjo. Juos tos pačios rytą surado policijos pareigūnai.
Susikaupusios nuoskaudos?
Nužudyto mokinio palaikai buvo kremuoti, po atsisveikinimo urna palydėta į amžinojo poilsio vietą kolumbariume.
Atsisveikinus su nužudytu klasės draugu, jo urną palydėjo gal tik keli gimnazistai. „Delfi“ kalbinti tėvai minėjo priežastis, kurios, gerbiant velionio ir jo šeimos privatumą, nėra atskleidžiamos.
„Su tuo reikės gyventi ir mūsų vaikams, taip pat ir klasės vadovei. Visiems žmogiškai kyla klausimų: kur ir ką pražiūrėjome, gal galėjome kažką padaryti, kad tragedija neįvyktų“, – sakė moksleivio mama.
Moteris užsiminė, kad pirminis vaizdas apie dviejų bendraamžių, klasės draugų, kurių vienas buvo nužudytas, o kitas tapo įtariamuoju bendravime galėjo būti ir ne itin gražių dalykų. Esą įtariamasis labai ilgai kartėlį ir nuoskaudas kaupė, kol galiausia viskas prasiveržė tokiu drastišku būdu.
Šie svarstymai iš esmės patvirtina informaciją, kad nusikaltimas nebuvo spontaniškas, apie jį kurį laiką galvota bei tam ruoštasi.
Kaip skelbta, rugpjūčio pabaigoje Vilniaus miesto apylinkės teismas leido bendraamžio nužudymu įtariamo 15-mečio vilniečio suėmimą pratęsti dviem mėnesiams.
