Paskelbtas Nacionalinio stadiono koncesininkės vadovas

Jis liepos 31-ąją pakeitė įmonei nuo 2024 metų pradžios vadovavusią Agnę Grendelę.
Liepos viduryje „Hanner“ iš investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo perėmė 98 proc. įmonės „Venetus Capital“ akcijų, o šiai priklauso „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“.
„Venetus Capital“ direktoriumi liepą paskirtas „Hanner“ vykdomasis direktorius Tomas Pauliukonis.
Liepos pradžioje „BaltCap Infrastructure Fund“ ir „Hanner“ užbaigė koncesijos sandorį ir atnaujino daugiau nei 1,5 metų dėl derybų dėl kainos indeksavimo sustojusias objekto statybas.
