Paskelbti ir apdovanoti geriausieji šių metų Vilniaus startuoliai

Ketvirtadienio vakarą „Talent Garden Vilnius“ vykusiame renginyje „Wrap Up of 2021 & Startup Awards“ apžvelgti rekordiniai startuolių metai ir apdovanoti didžiausią vertę kuriantys Vilniaus startuoliai.

Renginio organizatoriai – „Go Vilnius“ ir „Startup Lithuania“ – tokiu būdu atsidėkojo įmonėms už miesto garsinimą bei indėlį į šalies ekonomiką. Apdovanojimai rengiami jau trečiąjį kartą – šiemet startuoliai ir kiti šios ekosistemos dalyviai varžėsi net šešiose nominacijose, pažymima „Go Vilnius“ pranešime.

„Vilnius tampa vis atviresnis naujoms idėjoms, tad tuo pačiu ir patrauklesnis kurtis startuoliams. Kita vertus, būtent jų idėjos, iniciatyvumas ir skatina miestą keistis, atsiverti, keisti kasdienybę ir pažinti technologijas. Mums džiugu matyti, kiek žmonių, organizacijų, įmonių, akseleratorių palaiko startuolius. Tai įrodo, kad mūsų ekosistema pasirengusi ne vienam vienaragiui, kad Vilniuje veikia itin stipri startuolių ekosistema“, – sako Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė. Pasak jos, jau tradiciniais tapę apdovanojimai yra puiki proga visuomenę supažindinti su Vilnių ir visą Lietuvą garsinančių įmonių pasiekimais.

Šių metų apdovanojimų ceremonijoje laimėtojai paskelbti net 6-iose kategorijose. Pagrindinės – Metų startuolio – nominacijos laimėtoju tapo spartesnes tarptautines perlaidas užtikrinti siekianti įmonė „TransferGo“. Per šiuos metus bendrovė tapo viena sparčiausiai augančių piniginių perlaidų bendrovių, pritraukė naujų investicijų ir šiuo metu veiklą vykdo daugiau nei 160 šalių. Iš viso „TransferGo“ jau turi 3,5 mln. klientų ir buvo nominuoti ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje, kur sulaukė „Cross Border Solution of the Year“ apdovanojimo už tarptautinių pervedimų paslaugų inovatyvumą.

„Šie metai Lietuvos startuolių ekosistemai buvo ypatingi – startuoliai sugebėjo ne tik pritraukti rekordines 420 mln. eurų investicijas, tačiau net keletą kartų išauginti ir bendrą Lietuvos startuolių vertę, kuri 2021 m. pasiekė 7,1 mlrd. eurų ribą ir, vertinant nuo 2016 metų, padidėjo net 17 kartų. Negana to, darbuotojų skaičius startuoliuose per metus augo 15 proc., jų prekių ir paslaugų eksporto augimas siekė 192 proc. ir buvo beveik 3 kartus didesnis, lyginant su 2020 metų pirmuoju pusmečiu. Visi šie rezultatai rodo, kad Lietuvos startuolių ekosistema įgauna vis didesnį vystymosi pagreitį ir tampa matoma visos Europos mastu. Todėl džiaugiamės, kad šiuose apdovanojimuose pastebimi bei įvertinami ir individualūs konkrečių startuolių darbai ar pasiekimai“, – sako „Startup Lithuania“ vadovė Roberta Rudokienė.

Apdovanojimams nominuoti startuoliai įvertinti ir dar penkiose kategorijose. Kylančios žvaigždės apdovanojimas šiemet atiteko sparčiai augančiai įmonei „Ondato“ – pinigų plovimo prevencijos ir klientų pažinimo technologinei bendrovei, kuri teikia paslaugas finansinėms institucijoms.

„Ondato“ taip pat pelnė ir visuomenės simpatijas – laimėjo publikos numylėtinio apdovanojimą. Išrinkti savo favoritą kelias savaites iki apdovanojimų visuomenė galėjo viešai vykusiame balsavime.

Metų proveržio technologijų startuoliu pripažinta įmonė „Biomatter Designs“, kurianti dirbtiniu intelektu grįstas technologijas, skirtas supaprastinti ir pagreitinti naujų baltymų kūrimo procesą. Startuolio sukurto sprendimo pagalba kuriami visiškai nauji fermentai, skirti efektyviai ir ekologiškai cheminių junginių sintezei, taip pat terapiniai ir DNR kodo redagavimui skirti baltymai.

Verslo relokacijos kategorijoje laimėjo kompiuterinius žaidimus kurianti bendrovė „Wargaming“. Veikianti nuo 1998 m. ši įmonė dabar laikoma viena iš žaidimų pramonės lyderių, turinčių daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų ir 19 biurų visame pasaulyje. Šiemet „Wargaming“ atidarė biurą Vilniuje, kur per kelerius metus planuoja įdarbinti kelis šimtus darbuotojų.

Šiemet įsteigta ir jau 32 startuolius subūrusi asociacija „Vienaragiai LT“ pelnė Metų ekosistemos herojaus titulą. Asociacijos tikslas – spręsti ne tik startuoliams, bet ir visai Lietuvai aktualius švietimo ir talentų pritraukimo klausimus, palaikyti Lietuvos startuolių ekosistemos plėtrą, užtikrinti dalijimąsi patirtimi, atstovauti sektoriui ir gerinti jo įvaizdį visuomenėje.

Kasmetinis startuolių ekosistemos renginys „Wrap Up of 2021 & Startup Awards“ suvienijo du tradicinius startuolių ekosistemos renginius: VšĮ „Versli Lietuva“ startuolių ekosistemos plėtros padalinio „Startup Lithuania“ septintus metus organizuojamą „Wrap Up of The Year“ ir „Go Vilnius“ jau trečią kartą rengiamus startuolių apdovanojimus.