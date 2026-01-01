Perduota Vilniaus Gedimino pilies bokšto vėliava

Šią Gedimino pilies bokšte iškilmingai pakėlė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai.
Renginyje dalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, jaunimo ir visuomeninių organizacijų atstovai, vilniečiai ir miesto svečiai.
Kaip sveikindamas susirinkusiuosius pažymėjo parlamento vadovas, pirmąkart 1919 metais Gedimino pilies bokšte iškelta vėliava buvo svarbus politinis pareiškimas Europos ir pasaulio akyse.
„1919-aisiais iškelta vėliava buvo mūsų ką tik gimusios valstybės pareiškimas pasauliui, kad Lietuva pasirinko laisvę, nepriklausomybę ir atsakomybę už savo likimą“, – Seimo kanceliarijos pranešime cituojamas J. Olekas.
Jis kvietė vieningai kartu kurti valstybės ateitį.
„Šiandien vėliava mums primena, kad laisvė reikalauja mūsų vienybės, atsakomybės ir susitelkimo. Tegul virš Gedimino pilies bokšto plazdanti trispalvė įkvepia mus būti vertais savo istorijos, saugoti savo valstybę ir atsakingai kurti Lietuvos ateitį“, – sakė Seimo pirmininkas.
Ceremonijos Katedros aikštėje metu Vinco Kudirkos gimnazijai trispalvė suteikta, nes švietimo įstaiga laimėjo 20-ą kartą organizuotą konkursą „Vėliava mokyklai“.
Jį kasmet rengia Krašto apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos nacionalinis muziejus. Konkursas pirmą kartą vyko pagal atnaujintą tvarką – už mokyklų pateiktas kūrybines užduotis galėjo balsuoti visi šalies gyventojai.
Iki 2005 metų vėliava būdavo perduodama saugoti Lietuvos nacionaliniam muziejui.
Sausio 1 dieną minima Vėliavos diena ir Lietuvos vėliavos iškėlimo Gedimino pilies bokšte 107-osios metinės.
Pirmą kartą Lietuvos trispalvė Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 1919 metų sausio 1 dieną.
Tąkart ją iškėlė Lietuvos savanorių grupė, vadovaujama Vilniaus miesto komendanto Kazio Škirpos. Pakelta vėliava buvo palydėta šūviais, po to savanoriai sugiedojo Lietuvos himną.
Pirmą kartą iškelta Lietuvos trispalvė plevėsavo neilgai. 1919-ųjų sausio 6 dieną Vilnių užėmę bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną.
Prisimenant ir pagerbiant savanorių žygdarbį, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kiekvienais metais sausio pirmąją rengiama Vėliavos pakėlimo ceremonija.
