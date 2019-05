Pirmoji tarptautinė sendaikčių mugė Vilniuje sulauks dalyvių iš viso Pabaltijo

Pirkėjai čia galės rasti unikalių interjero daiktų, baldų, indų, knygų, porcelianinių figūrėlių, skulptūrėlių, paveikslų, šviestuvų, vinilinių plokštelių, numizmatikos kolekcijų ir dar daug kitų įdomybių.

Tokia, net tris dienas iš eilės vyksianti tarptautinė sendaikčių mugė Vilniuje rengiama pirmą kartą, tad vilniečiams ir miesto svečiams tai bus puiki proga vienoje vietoje rasti unikalių daiktų savo namams. Gariūnuose mugė vyks naujajame turgaus pastate, 0 aukšte, po stogu, tad tiek prekeiviams, tiek pirkėjams net ir blogas oras nebaisus.

Dar neprasidėjusi mugė jau sulaukė ir didelio interjero dizainerių susidomėjimo, kurie su savo klientais mugėje ieškos išskirtinių daiktų namams.

Rinktis seną ar naują? – neretai pirkėjus aplanko toks klausimas. Be abejo tiek viena, tiek kita turi savo privalumus, tačiau senovinis daiktas – visuomet atsineša istoriją. Sendaikčių turgūs – arba kitaip „blusų“ turgūs pasaulyje labai populiarūs. Tokie žymieji turgūs vyksta Paryžiuje, Londone, Amsterdame, Niujorke, Tokijuje, kituose miestuose ir turi gilias tradicijas. Juose per kelias dienas apsilanko per kelis šimtus tūkstančių pirkėjų, o jų tarpe neretai galima sutikti ir eilę garsių aktorių, dainininkų ir kitų įžymybių. Į juos žmonės vyksta specialiai, iš anksto suplanuodami keliones, nes žino, kad čia jie visuomet ras kažką tokio, ko negali nusipirkti parduotuvėje. Neretai tokiuose turguose galima įsigyti vertingų senienų, kurios tampa šeimos vertybe, perduodama iš kartos į kartą.

Vilniuje prekeivių sendaikčiais taip pat galima surasti, na o šį savaitgalį Gariūnų verslo ir kultūros parke susitiks prekybininkai ir pirkėjai iš visos Lietuvos ir Pabaltijo šalių. Galbūt ši mugė sostinėje taps gražia besitęsiančia tradicija, sutraukiančia mūsų šalies sendaikčių mėgėjus bei svečius iš kitų šalių.

Nesvarbu, ar Jūs kolekcionierius, ar senienų pardavėjas, ar šiaip mėgstantis pasižvalgyti – visiems sendaikčių mugė – tai galimybė praleisti kelias puikias valandas, pusdienį ar net dienas ir mažai tikėtina, kad neatrasite kažkokios įdomybės sau.

Pirmoji tarptautinė sendaikčių mugė

Vieta: Gariūnų verslo ir kultūros parkas, pagrindinis pastatas, 0 (cokolinis aukštas).

Laikas: Gegužės 10, 11 ir 12 d. nuo 8.00 iki 15.00 val.

Transportas: Į VP „Gariūnai“ vyksta nemokami autobusai, kurių tvarkaraščiai skelbiami www.gariunai.lt , taip pat viešasis transportas. Galima atvykti savo automobiliais, kuriuos statyti galima nemokamose aikštelėse šalia verslo parko.