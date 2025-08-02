Po septynerių metų atvertas Kazbėjų tiltas

Dėl avarinės būklės ir žmonių saugumo eismas istoriniu tiltu uždraustas 2018 metais.
„Po septynerių metų pertraukos, kai tiltu negalėjo judėti jokios transporto priemonės, rekonstruoto Kazbėjų tilto atidarymas ženkliai pagerins kasdienį vietos gyventojų mobilumą ir sutrumpins jų keliones“, – pranešime teigė sostinės meras Valdas Benkunskas.
Atvėrus tiltą juo vėl organizuojamas dvipusis eismas su eismo pirmenybe atvykstantiems iš V. A. Graičiūno gatvės, transporto priemonių svoris ribojamas iki 5 tonų, aukštis – iki 3 metrų.
Anot savivaldybės, remonto metu pakeistos tilto sijos ir perdangos, restauruota arkinė santvara bei išsaugotos paveldosauginiu aspektu vertingosios statinio savybės.
Skaičiuojama, kad Kazbėjų tilto remonto darbų vertė siekia apie 1,124 mln. eurų.
Artimiausiu metu taip pat numatoma sutvarkyti kelią iki Kazbėjų tilto – Senojo Gardino plentą nuo V. A. Graičiūno g. iki Kazbėjų tilto ir Kazbėjų gatvę. Gatvių rekonstrukcijos projektą tikimasi užbaigti iki šių metų pabaigos, statybos darbai būtų atliekami 2026-aisiais.
