Pranešė, kiek laiko bus užverta Vilniaus rotušė ir tęsis atnaujinimo darbai

Pasak įmonės, rotušės atnaujinimo darbai vyks keliais etapais. Jų metu bus tvarkomas pastato fasadas ir rūsys, restauruojami vertingi fasado elementai, langai bei durys, taip pat bus atlikti ir kiti būtini vidaus bei išorės remonto darbai.
Rotušės vidaus remonto darbai startavo dar spalį. Planuojama, kad jie truks iki 2026 metų gegužės. Šiuo laikotarpiu rotušės veikla bus sustabdyta, išskyrus joje įsikūrusį restoraną „Kristoforas“.
Atlikus suplanuotus pastato vidaus darbus, bus vykdomas išorės atnaujinimas, kurį ketinama užbaigti iki 2026 m. III ketvirčio.
