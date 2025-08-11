Prasideda J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija: Vilniaus centre – reikšmingi eismo pakeitimai

Darbai bus vykdomi etapais, rekonstrukciją užbaigti planuojama iki kitų metų rudens. Pirmajame etape įvedami eismo ribojimai paveiks eismą ir Pylimo gatve.
Eismo ribojimai
Nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 28 d. darbai bus vykdomi J. Basanavičiaus–Pylimo–Trakų gatvių sankryžoje. Tuo pat metu bus pradėti darbai pačioje J. Basanavičiaus gatvėje, kur laikinai įvedamas vienpusis eismas – nuo Mindaugo gatvės link Pylimo gatvės.
Iki rugpjūčio pabaigos Pylimo gatve nuo stoties važiuojantis transportas sankryžoje galės važiuoti tik tiesiai (toliau Pylimo gatve) arba į dešinę (į Trakų gatvę). Vairuotojams, norintiems važiuoti link Savanorių prospekto ar įvažiuoti į J. Basanavičiaus gatvę, rekomenduojama rinktis apylanką per Naugarduko ir Algirdo gatves.
Rugsėjį infrastruktūros atnaujinimo darbai startuos ir Trakų gatvėje. Eismo ribojimai Trakų ir J. Basanavičiaus gatvėse bus derinami tarpusavyje, apie juos gyventojai bus informuoti rugpjūčio pabaigoje.
Viešojo transporto maršrutų pakeitimai
Dėl darbų J. Basanavičiaus gatvėje laikinai keičiamos kai kurių viešojo transporto maršrutų trasos. 6 ir 12 maršrutų troleibusai, važiuodami link Žirmūnų, judės įprasta trasa, tačiau link Žemųjų Panerių – važiuos apylanka Pamėnkalnio ir Trakų gatvėmis. Važiuodami pakeista trasa, šių maršrutų troleibusai link Žemųjų Panerių nestos Islandijos (D) ir Reformatų stotelėse, bet papildomai stos Islandijos (C) stotelėje.
21 maršruto autobusai link centro važiuos įprasta trasa, o link Lazdynėlių – apylanka. Nuo Pamėnkalnio gatvės autobusai važiuos Pylimo, Gėlių, Sodų, V. Šopeno, Kauno, Švitrigailos gatvėmis, tuomet suks į Savanorių prospektą ir tęs maršrutą įprasta trasa. Dėl šio pokyčio 21 maršruto autobusai nestos Algirdo stotelėje, bet papildomai sustos visose apylankos trasoje esančiose stotelėse: MO muziejus, Vingriai, Gėlių, Aguonų, Vienaragių ir T. Ševčenkos.
Nežymiai keisis ir naktinių maršrutų – N2, N8 ir N9 – trasos. Link centro važiuojantys N8 maršruto, o nuo centro N2 ir N9 maršrutų autobusai važiuos apylanka per Naugarduko gatvę. Dėl to šių maršrutų autobusai nestos Algirdo, MO muziejaus (link Islandijos gatvės) ir T. Ševčenkos (link Grigiškių) stotelėse.
Kviečiama planuoti keliones iš anksto ir atkreipti dėmesį į laikinus pakeitimus, kurie gali prailginti kelionės trukmę. Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku keleiviai gali stebėti virtualioje JUDU švieslentėje, mobiliųjų programėlių „m.Ticket“ ir „Trafi“ aplinkose, taip pat „Google Maps“ platformoje.
Naujausi komentarai