2025-10-02 09:23
ELTOS inf.

Dėl automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda esančio Gėluvos viaduko remonto darbų nuo pirmadienio eismas juo bus uždarytas, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Įspėja vairuotojus: automagistralė bus laikinai uždaryta / „Via Lietuvos“ nuotr.

Pasak jos, uždarius viaduką, eismas vyks apylanka.

Spalio 11 d. nuo 22 val. iki spalio 12 d. 6.30 val. vyks viaduko griovimo darbai, todėl eismas automagistrale Vilnius–Kaunas–Klaipėda taip pat vyks apylankomis – važiuojant tiek Kauno, tiek Klaipėdos kryptimi, eismas bus kreipiamas per Ariogalą.

Atlikus pagrindinius griovimo darbus, eismas automagistralėje A1 vyks įprastai, tačiau darbų zonoje bus taikomi greičio ribojimai nuo 110 iki 70 km/val., artėjant prie darbų vietos – iki 50 km/val.

Esant poreikiui, viaduko statybos metu eismas gali būti laikinai ribojamas iki vienos eismo juostos trumpalaikiams darbams.

Viaduko kapitalinio remonto darbus planuojama baigti iki kitų metų gruodžio. Jų vertė – 4,8 mln. eurų.

