Prie Seimo protestuoja 70 vežėjų: reikalauja skubiai grąžinti užstrigusius vilkikus

Sostinės Gedimino prospekte nuo pat ryto rikiavosi dešimtys vilkikų, vidurdienį jų čia stovėjo jau apie 100.
Ant scenos iškabintas užrašas „Niekas neturėtų būti paliktas – grąžinkime Lietuvos vilkikus!“.
Protesto akciją organizuojančios Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas toliau kartojo, kad pasienyje yra įstrigę tūkstančiai transporto priemonių ir ragino Vyriausybę greičiau imtis realių veiksmų.
„Situacija Baltarusijoje išlieka kritinė – tūkstančiai transporto priemonių vis dar sulaikytos, tai krizė, kuri smogė įmonėms, darbuotojams ir visos šalies ekonomikai“, – protesto metu sakė „Linavos“ vadovas.
Pasak jo, vežėjai yra nusivylę valdžios neveiksnumu, nes vilkikai pasienyje įstrigę jau pusantro mėnesio, todėl gali imtis drastiškesnių priemonių – blokuoti pagrindinius kelius ir automagistrales.
„Linavos“ vadovas taip pat pridūrė, kad vežėjai neatmeta galimybės kreiptis į Lietuvos teismus ir reikalauti atlyginti patiriamus nuostolius.
„Mielieji, važiuotume protestuoti į Baltarusiją, jei mokėtume mokesčius ten. Kol mokame į Lietuvos biudžetą, protestuosime Lietuvoje ir pateiksime ieškinius už nuostolius Lietuvos Respublikai – ieškiniai perspektyvūs, nes Vyriausybė daro klaidą po klaidos“, – teigė E. Mikėnas.
Lietuvos muitinės duomenimis, Baltarusijos pasienyje šiuo metu yra įstrigusios 185 transporto priemonės su lietuviškais numeriais – iš jų 91 vilkikas ir 49 priekabos, priklausančios asociacijai „Linava“.
Tuo metu „Linava“ skelbė, kad pasienyje yra įstrigę apie 4 tūkst. Lietuvoje registruotų transporto priemonių.
Organizacija teigė per Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) siekianti iš Baltarusijos muitinės gauti visų sulaikytų transporto priemonių valstybinius numerius.
E. Mikėno teigimu, nėra aišku, iš kur institucijos gavo netikslius pasienyje įstrigusių transporto priemonių skaičius, kartojo, kad vežėjai toliau patiria milijoninius nuostolius.
„Siekiame atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į krizės mastą, paaiškinti visuomenei, kad teikiama informacija iš Vyriausybės ir Seimo su skaičiais ir kita informacija ne visada būna tiksli, gauti aiškų, datomis ir veiksmais paremtą planą, kaip bus gražintos transporto priemonės arba skubiai išmokėta kompensacija“, – tikino „Linavos“ vadovas.
Anot E. Mikėno, valdantieji taip pat siekia prieš vežėjus nuteikti visuomenę – teigia, esą Baltarusijos režimas jiems „praplovė smegenis“, vežėjai apeina tarptautines sankcijas.
„Tokiais pasisakymais klaidinama visuomenė, vežėjai daromi priešais“, – sakė jis.
Peticijoje – reikalavimai skubiai grąžinti vilkikus, kompensuoti nuostolius
Anot E. Mikėno, vežėjai taip pat pradėjo peticiją, kur tiksliai išdėstė visus šiuos reikalavimus, ir ją įteiks valdantiesiems.
Peticijoje reikalaujama nedelsiant užtikrinti visų vežėjams priklausančių vilkikų grąžinimą iš Baltarusijos – per 72 valandas parengti ir paskelbti tai numatantį veiksmų planą, kompensuoti faktinius vežėjų patirtus nuostolius, patvirtinant vieningą kompensavimo tvarką.
Tarp vežėjų reikalavimų – kompensacijos dėl prastovų, vežėjų neatliktų reisų ir negautų pajamų, papildomų išlaidų ir krovinio žalos, taip pat – atidėti ar netaikyti lizingo įmokų, techninės apžiūros pratęsimo laikotarpio, kai vilkikai nebuvo eksploatuojami, pratęsti draudimo sutarčių laikotarpius.
Vežėjai taip pat ragina keisti dienpinigių reglamentavimo tvarką, užtikrinti skaidrią migracijos politiką trečiųjų šalių vairuotojams, efektyvų Baltarusijos pasienio darbą ir padidinti jo pralaidumą.
Taip pat reikalaujama atsisakyti akcizų didinimo dyzelinui, patvirtinti trimetį planą dėl akcizų mažinimo, peržiūrėti kelių, aplinkosauginius vežėjams taikomus mokesčius.
Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą Gedimino prospekte trečiadienį susirinkti iki 100 krovininių transporto priemonių.
Vilkikus leista statyti Gedimino prospekto atkarpoje nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės iki A. Goštauto gatvės, o jei reikėtų daugiau vietos – ir atkarpoje nuo Katedros aikštės iki Totorių g.
Tiesa, abiejose atkarpose organizatoriai turės užtikrinti, kad nebūtų blokuojamos sankryžos, perėjos ir įvažiavimai.
Protestas, kaip planuojama, tęsis iki 19 val.
ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Šį antradienį dėl iš kaimyninės Baltarusijos leidžiamų kontrabandą gabenančių balionų Vyriausybė visoje šalyje taip pat paskelbė ekstremaliąją situaciją.
