Pristatomas galutinis Vingio parko pirčių projektas: atsižvelgta į visas visuomenės pastabas

Galutiniai projektiniai pasiūlymai visuomenei bus pristatyti rugsėjo 15 d. 18 val. VU botanikos sodo Vingio skyriuje (M. K. Čiurlionio 110).
„Pavasarį pristatę projektą sulaukėme nemažai gyventojų pastabų ir pasiūlymų. Viešinimo tikslas ir yra išgirsti, kaip projektą padaryti geresniu, todėl po diskusijų sprendinius reikšmingai pakeitėme. Tikime, kad sutvarkyta paplūdimio infrastruktūra ir daugiau funkcijų įvairiais metų laikais leis vilniečiams daug kokybiškiau mėgautis šia gamtine erdve“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Daugiau laisvės pirčių architektūrai
Vienas pagrindinių pakeitimų susijęs su trijų Vingio parko paplūdimyje planuojamų pirčių architektūra. Per ankstesnį projekto pristatymą dalis gyventojų kėlė klausimų dėl numatytos konkrečios jų estetinės išraiškos.
Atsižvelgus į pastabas, architektūrinės sąlygos buvo atnaujintos. Jose dabar nustatomi abstraktesni reikalavimai pirčių išvaizdai, paliekant daugiau erdvės būsimiems konkurso dalyviams pasiūlyti kūrybišką ir prie Vingio parko aplinkos derantį architektūrinį sprendimą. Parinkti tik rekomenduojami pirčių tūriai ir spektras rekomenduojamų medžiagų pirčių fasadams.
Pačios pirtys ir toliau projektuojamos kaip kilnojama infrastruktūra, o ne nuolatiniai statiniai. Projekte numatyta, kad pirtys, terasos, tualetas ir gelbėtojų postas būtų įrengiami ant modulinių, kilnojamų pagrindų, taip siekiant kuo mažesnės intervencijos į gruntą.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra išaiškinusi, kad daiktai, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir neišardžius, laikomi kilnojamaisiais daiktais. Tokiu principu ir projektuojamos Vingio parko pirtys.
Atnaujinamas jau naudojamas miesto paplūdimys
Pirtys – tik viena platesnio Vingio parko paplūdimio atnaujinimo projekto dalis. Jo tikslas – taip pat pagerinti jau šiandien vilniečių naudojamo paplūdimio kokybę ir papildyti jį trūkstamomis funkcijomis.
Atnaujinimo poreikis išryškėjo dar 2024 m., miestui atlikus gyventojų apklausą apie Vingio parko naudojimą. Tarp didžiausių parko trūkumų vilniečiai įvardijo tualetų stoką, apleistus pastatus ir ramaus poilsio vietų trūkumą. Gyventojai taip pat siūlė geriau išnaudoti paplūdimį, didinti funkcijų įvairovę ir parką labiau pritaikyti skirtingoms visuomenės grupėms.
Vingio parko paplūdimys vėliau buvo įvertintas ir miestui inventorizuojant apleistas ar nepakankamai išnaudojamas Neries pakrantės vietas.
Šiandien paplūdimio infrastruktūra minimali – teritorijoje trūksta tualetų, dušų, patogaus privažiavimo žmonėms su negalia ir kitos kasdieniam naudojimui reikalingos infrastruktūros.
Todėl, be trijų kilnojamų pirčių, projekte numatomi tualetai, dušai, gelbėtojų postas, terasos bei kita paplūdimiui reikalinga infrastruktūra – tarp jų dviračių remonto stotelė, augintinių ekskrementams skirtos šiukšliadėžės ir kita.
Greta paplūdimio esantys pastatai priklauso valstybei ir patikėjimo teise yra valdomi Vilniaus universiteto, todėl į šį projektą jie neįtraukiami. Miestas koncentruojasi į jam priklausančios paplūdimio teritorijos sutvarkymą ir joje trūkstamų funkcijų užtikrinimą.
Patobulintos jungtys, naujų automobilių stovėjimo aikštelių nebus
Koreguojant projektą daug dėmesio skirta ir tam, kaip žmonės paplūdimį pasieks bei judės pačioje teritorijoje. Pakoreguotos pėsčiųjų judėjimo trajektorijos, o dalis takų projektuojami su mulčio danga, siekiant išlaikyti kuo natūralesnį teritorijos charakterį.
Per ankstesnį pristatymą abejonių kilo ir dėl planuoto asfaltuoto privažiavimo prie paplūdimio. Atsižvelgus į nuogąstavimus, kad asfaltuota danga galėtų skatinti didesnį automobilių ir dviračių srautą, pasirinkta pėstiesiems ir parko aplinkai labiau tinkama trinkelių danga.
Pats privažiavimas išlieka būtinas – juo paplūdimį turės galėti pasiekti žmonės su negalia, greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių ir kitas specialusis bei teritoriją aptarnaujantis transportas.
Naujų automobilių stovėjimo aikštelių Vingio parke projektu nenumatoma. Prie paplūdimio bus įrengtos tik aštuonios vietos žmonėms su negalia, paplūdimį aptarnaujančiam transportui ir maisto furgonėliams.
Vaikų žaidimų aikštelė bus projektuojama atskirai
Dar vienas pakeitimas po projekto viešinimo – sprendimas nuo pagrindinio projekto etapo atskirti vaikų žaidimų aikštelę.
Jos sprendiniai šiame etape nebebus tvirtinami – aikštelės koncepcija ir įranga bus tikslinamos atskirai. Tai leis skirti daugiau laiko tinkamai jos temai, įrangai ir architektūrinei išraiškai parinkti bei papildomai aptarti sprendinius su suinteresuotomis grupėmis.
Pirmuoju etapu visas dėmesys bus skiriamas paplūdimio ir pagrindinės jo infrastruktūros sutvarkymui.
Sprendiniai suderinti su atsakingomis institucijomis
Koreguojant projektą vertinti ne tik gyventojų pasiūlymai, bet ir teritorijos gamtinis bei kultūrinis jautrumas.
Projektas rengiamas vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymų reikalavimais, o sprendiniai suderinti su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba.
Taip pat gautas patvirtinimas, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio „Natura 2000“ saugomoms teritorijoms ir poveikio aplinkai vertinimas projektui nėra reikalingas.
Teritorijoje numatoma pašalinti 45 invazinius uosialapius klevus ir baltažiedes robinijas, juos pakeičiant Vingio parkui būdingais augalais.
Taip pat šalinami trys saugomi medžiai. Du iš jų – dėl labai prastos būklės: nudžiūvusi kalninė guoba ir puvinio pažeistas trapusis gluosnis. Vienas mandžūrinis riešutmedis šalinamas dėl projektinių sprendinių.
Kartu projektas papildytas lietaus nuotekų tvarkymo sprendiniais – teritorijoje numatomos sausbalės, leisiančios lietaus vandeniui susigerti vietoje.
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