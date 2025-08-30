Pristatyta festivalio „Vilniaus dienos“ programa

„Pirmasis rugsėjo savaitgalis, tradiciškai, skirtas švęsti Vilnių – augantį, nuolat besikeičiantį, bendruomenišką ir kultūriškai gyvą miestą. Visa tai per šimtmečius sukūrė unikalią vilnietišką tapatybę, kurią įprasmins ir šiemet atsinaujinęs festivalis „Vilniaus dienos“. Savaitgalio programa, tikiu, nustebins ne tik miesto svečius, bet ir tikrus vilniečius – kviečiu visus patirti tikrą sostinės dvasią vykstančiuose koncertuose, mugėse, kultūros ir sporto renginiuose“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Gyvybinga ir kūrybiškumo nestokojanti šių metų festivalio programa atskleis miesto kultūrinį paveldą, skatins bendruomeniškumą ir suteiks galimybę kiekvienam miesto šventės lankytojui rasti sau patrauklų užsiėmimą. „Vilniaus dienų“ svečiai galės rinktis nuo muzikos ir šviesų šou, kūrybinių dirbtuvių bei meno ekspozicijų, iki sporto renginių ir etninių kultūrų pristatymų.
Skirtingos Vilniaus erdvės ilgajam savaitgaliui taps atviromis kultūros, muzikos, literatūros, meno, sporto, skonių, pramogų ir netikėtų atradimų zonomis. „Vilniaus dienų“ programoje – koncertai Katedros aikštėje, „Atradimų prospektu“ virsiantis Gedimino prospektas, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštės, Baltojo tilto pieva ir sporto aikštynas, taip pat Neries krantinė nuo Baltojo iki pat Žirmūnų tilto.
Galingas emocinis užtaisas – didieji koncertai
Festivalio organizatoriai žada išskirtinę muzikinę „Vilniaus dienų“ programą, kuri į miesto šventę įtrauks nuo pat pirmųjų minučių.
Ypatingomis, muzikos, spalvų ir įspūdingų vizualinių efektų kupinomis akimirkomis taps festivalio atidarymo vakaro koncertai – didžiojoje scenoje Katedros aikštėje sužibs alternatyvaus roko grupė „ba.“ ir Lietuvos popmuzikos žvaigždė Evgenya Redko. Šeštadienio vakarą į muzikines patirtis kvies latvių merginų grupė „Tautumeitas“ ir lietuviško roko legendos „Hiperbolės“ įkūrėjas Viktoras Prapras su grupe.
Trys ypatingos atradimų dienos
Į „Atradimų prospektu“ savaitgaliui pavirsiantį Gedimino prospektą bus verta užsukti dėl šešių čia įsikursiančių erdvių – Knygų aikštės, Muzikos ir meno alėjos, Stiliaus LOKACIJOS, Skonių bei Turizmo alėjų ir Lukiškių aikštėje vyksiančio Vilniaus sporto festivalio.
„Knygų aikštėje“ lankytojų lauks 34 leidyklos, 23 renginiai – naujų knygų pristatymai, susitikimai su daugiau nei 40 žymiausių šių dienų lietuvių autorių, knygų kūrėjų bei leidėjų, diskusijos ir edukacijos vaikams; programa čia.
„Muzikos ir meno alėjoje“ kiekvieną praeivį pasitiks beveik šimtas profesionalių skirtingų meno sričių ir kartų atstovų, pristatysiančių savo kūrybą. Lankytojai galės iš arti grožėtis stiklo, keramikos, tapybos, grafikos bei tautodailės kūriniais, atrasti įvairias technikas ir stilius, pabendrauti su autoriais ir įsigyti jų darbų.
„Atradimų prospekto“ scena prie Vinco Kudirkos aikštės taps 17 gyvo garso koncertų kaleidoskopu. Scenoje bus galima išvysti Moniką Pundziūtę, grupes „8 Kambarys“, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, „shishi“, atlikėjus GAMKA, Petunija ir kitus.
Penktadienio popietę festivalį atidarys Lietuvos policijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro pasirodymas ir tradicinį žydiškos muzikos stilių klezmer atliekančios grupės „Rakija Klezmer Band“ koncertas, skirtas Europos žydų kultūros dienai. Šeštadienio vidurdienį vyks tarptautinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninės raiškos konkursas – Vilniaus talentų lyga, o sekmadienį šypsenas dovanos tautiškų šokių kolektyvų koncertas „Šoktinis Vilniui“.
Vinco Kudirkos aikštėje ir Gedimino prospekte tarp Vilniaus ir A. Jakšto gatvių įsikūrusi „Stiliaus LOKACIJA“ taps madingiausia ir stilingiausia „Vilniaus dienų“ erdve, skirta šiuolaikiniam dizainui, madai, aksesuarams ir grožiui, kurios programoje beveik 30 renginių. Čia kūrėjai ir dizaineriai pristatys savo kolekcijas, tvarios mados iniciatyvas, aksesuarus, rankų darbo papuošalus, juvelyriką. Prie Vinco Kudirkos paminklo įsikurs Namų jaukumo ir grožio erdvė, kurioje viso renginio metu veiks grožio salonas, vyks kūrybinės dirbtuvės. Daugiau informacijos lokacija.lt.
„Skonių alėja“ siūlys pasivaikščioti „Atradimų prospekte“ tarp A. Jakšto, Vasario 16-osios ir J. Tumo-Vaižganto gatvių – pasidairyti po amatininkų ir kūrybingų meistrų gaminių mugę bei išbandyti skirtingų Lietuvos regionų ūkininkų produkciją, pasimėgauti įvairiais skanėstais, tikėtina tapsiančiais lauktuvėmis namiškiams. Mėgautis vietoje ruoštų patiekalų įvairove vilios iš lauko restoranų sklindantys aromatai.
Prie Lukiškių aikštės besiglaudžiančioje „Turizmo alėjoje“ festivalio lankytojai ras naujų idėjų kelionėms po Lietuvą ir susipažins su regionų žavesiu. Šįmet savo paslaugas čia pristatys Vilniaus, Trakų, Kauno, Šiaulių, Žemaitijos, Alytaus, Lazdijų, Skuodo turizmo bei „Eglės“ sanatorijos informacijos centrai.
Lukiškių aikštėje įsikurs pati aktyviausia „Vilniaus dienų“ erdvė – „Vilniaus sporto festivalyje“ daugiau nei 60 sporto organizacijų lankytojus kvies išbandyti įvairias sporto šakas, dalyvauti atvirose treniruotėse bei sveikatingumo veiklose. Įspūdinga sporto renginių programa vyks ir Baltojo sporto aikštyne; sportofestivalis.lt.
Pramogauti kviečianti Neris ir jos krantinės
Nemažai festivalio „Vilniaus dienos“ programos renginių persikels ir į kitą Neries pusę.
Pievoje prie Baltojo tilto įsikurs „Pramogų parkas vaikams ir šeimoms“, kur nuobodžiauti neleis judriųjų žaidimų, batutų, kliūčių ruožų, kūrybinių dirbtuvių įvairovė, animatorių pasirodymai bei „Pik-nik“ sūrio dešrelių plėšymo čempionatas.
Netoliese Neries krantinėje gatvės maisto aromatais vilios daugiau nei dvi dešimtys restoranų ant ratų. Gatvės skonių parke geriausi šalies street food kūrėjai siūlys platų skonių spektrą – nuo azijietiškų, meksikietiškų ar itališkų patiekalų iki vietinių gourmet interpretacijų.
Festivalio lankytojų nuotaiką išskirtinėje vietoje su nuostabiu Vilniaus panoramos fonu dar labiau pakylės energingi gyvos muzikos koncertai – scenoje Neries krantinėje prie Baltojo tilto akustiniai pasirodymai persipins su elektronikos garsais, indie ir pop ritmais. 19 koncertų programoje tokie žinomi vardai, kaip „Girių dvasios“, „Kabloonak“, Lukas Pilkauskas, Rūta MUR, DJ Mamania ir kt
Pažymint Vilniaus kaip Europos žaliosios sostinės metus, tarp Mindaugo ir Žirmūnų tiltų (ties Olimpiečių g. 17) pirmą kartą veiks „Žaliosios sostinės pieva“. Šioje erdvėje vyks kūrybinės perdirbimo dirbtuvės, žalieji eksperimentai (tarp jų – vandenilio gamyba), žaliojo Vilniaus ekskursijos, mažiesiems – veidukų piešimas, burbulai, laikinos tatuiruotės, o aktyviems – laipiojimo treniruotės; zaliasvilnius.lt.
Penktadienio ir šeštadienio vakarus vainikuos įspūdingas lazerių šou „Gamtos ir technologijos sintezė“, kurį patogiausia bus stebėti nuo Neries krantinės ir iš pievos šalia Baltojo tilto. Gamtos garsų ir subtilios elektroninės muzikos lydimos lazerių projekcijos švies 23.00, 23.30, 00.00 ir 00.30 val.
Visi festivalio „Vilniaus dienos“ renginiai – nemokami. Daugiau informacijos ir visa plati programa svetainėje vilniausdienos.lt.
Naujausi komentarai