Protestas „Vilnius – jau malkų sostinė?“: su malkomis rankose reikalaus medžių apsaugos

Vilnius sparčiai keičiasi – statomi nauji pastatai, rekonstruojamos gatvės, atnaujinamos viešosios erdvės. Tačiau kartu su šiais pokyčiais gyventojai vis dažniau pastebi kertamus medžius, apleistus želdinius, nudžiūvusius sodinukus ir statybų metu pažeidžiamas brandžių medžių šaknis.
Protesto organizatoriai atkreipia dėmesį, kad medžiai yra ne vien miesto puošmena, bet ir gyvybiškai svarbi infrastruktūros dalis, mažinanti karščio poveikį, gerinanti oro kokybę, padedanti sulaikyti lietaus vandenį ir palaikanti biologinę įvairovę.
„Medis neturi būti laikomas kliūtimi miesto plėtrai. Norime, kad medžių išsaugojimas taptų ne deklaracija, o privaloma kiekvieno miesto projekto sąlyga“, – sakė Žaliųjų partijos savanoris Martynas Norbutas.
Protesto dalyviai Vilniaus miesto savivaldybei pateiks reikalavimus, kuriais siekiama medžius ir želdynus pripažinti strategine miesto infrastruktūra bei klimato politikos pagrindu. Bus reikalaujama stiprinti savivaldybės administracijos pajėgumus, atlikti nepriklausomą medžių priežiūros funkcijų auditą ir jo pagrindu įsteigti ne mažiau kaip 15 naujų nuolatinių etatų, skirtų medžių bei žaliosios infrastruktūros priežiūrai, kontrolei ir projektų priežiūrai.
„Vilnius turi galimybę tapti miestu, kuriame žalioji infrastruktūra yra neatsiejama visų plėtros sprendimų dalis. Tam reikia ne tik sodinti naujus medžius, bet ir užtikrinti, kad jie išgyventų, o brandūs medžiai būtų saugomi dar prieš prasidedant statyboms. Reikalaujame atsakomybės, pakankamų išteklių ir viešai vertinamų rezultatų“, – teigė Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė.
Vienas svarbiausių protesto reikalavimų – įvesti brandžių ir vertingų medžių kirtimo moratoriumą infrastruktūros projektams iki tol, kol bus atliktas visapusiškas miesto medžių ir projektų poveikio vertinimas.
Protesto organizatoriai kvies vilniečius ir miesto svečius spalio 1 d. 12 val. susitikti Europos aikštėje, prie Vilniaus miesto savivaldybės, ir išreikšti savo poziciją dėl miesto medžių ateities.
Dalyviai raginami atsinešti po malką ir taip simboliškai parodyti, kad miesto medžiai negali virsti malkomis.
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