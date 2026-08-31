Santaros klinikose – gedulas: mirė gydytoja Nomeda Rima Valevičienė

„Santaros klinikų bendruomenė neteko nepaprastai šviesios asmenybės, ilgametės kolegės, talentingos mokslininkės, pedagogės ir išskirtinės gydytojos – profesorės Nomedos Rimos Valevičienės. Profesorė buvo ne tik savo srities autoritetas, bet ir viena iš tų asmenybių, kurios savo idėjomis, novatoriškumu bei beribiu atsidavimu keitė Lietuvos medicinos veidą. Jos profesionalumas, nuoširdus rūpestis kiekvienu pacientu, kolegiškas palaikymas ir vidinė šiluma paliko neišdildomą pėdsaką visų mūsų širdyse. Reiškiame giliausią ir nuoširdžiausią užuojautą velionės artimiesiems, kolegoms, mokiniams, pacientams bei visai medicinos bendruomenei. Profesorės atminimas išliks jos išgelbėtų pacientų istorijose, tęsiamuose darbuose ir jos įkvėptų mokinių profesiniame kelyje,“ – teigiama Santaros klinikų bendruomenės užuojautoje.
Prof. dr. Nomeda Rima Valevičienė Santaros klinikose dirbo daugiau nei tris dešimtmečius – nuo 1990 m. (atliko radiologijos internatūrą, o nuo 1992 m. dirbo gydytoja radiologe).
2008–2023 m. ji vadovavo Radiologijos ir branduolinės medicinos centro Magnetinio rezonanso specializuotų tyrimų poskyriui, o vėliau ėjo Kardiotorakalinio poskyrio vyresniosios gydytojos radiologės pareigas.
1995 m. apgynė medicinos mokslo daktaro disertaciją, o nuo 1996 m. aktyviai dėstė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, kur ėjo profesorės pareigas.
Profesorė buvo širdies magnetinio rezonanso tomografijos (ŠMRT) bei telemedicinos pradininkė Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
2001 metais, pirmą kartą Lietuvoje įdiegusi ŠMRT į klinikinę praktiką Santaros klinikose, ji kartu su kardiologų ir radiologų komanda pavertė šį tyrimą auksiniu širdies ligų diagnostikos standartu, leidusiu išgelbėti daugybę gyvybių.
Jos iniciatyva šalyje buvo įdiegti pažangiausi parametrinio vaizdinimo metodai, vystomi dirbtinio intelekto taikymo projektai medicinoje.
Savo studentams, rezidentams ir doktorantams profesorė buvo ne tik reikli mokslinė vadovė, bet ir tikra idėjinė mokytoja bei mentorė, gebėjusi įkvėpti drąsos imtis pačių sudėtingiausių mokslo krypčių.
Ji nuolat skatino tarpdisciplininį bendradarbiavimą – kartu jungė medicinos, fizikos ir informacinių technologijų mokslus. Jos vadovaujami ar konsultuojami jaunieji mokslininkai sėkmingai apgynė novatoriškas daktaro disertacijas: prof. dr. Sigita Glaveckaitė tyrė širdies MRT reikšmę po miokardo revaskuliarizacijos, doc. dr. Darius Palionis nagrinėjo bekontrastinės MRT galimybes aortos ligų diagnostikai, doc. dr. Donatas Austys – epikardinio riebalinio audinio pokyčius, dr. Giedrė Balčiūnaitė – miokardo fibrozės ypatumus esant aortos stenozei, o medicinos fizikė dr. Kristina Kristinaitytė kartu su VU Fizikos fakultetu išvystė 3T MRT spektroskopijos ir funkcinių tyrimų taikymą klinikoje.
Net ir pastaraisiais metais profesorė aktyviai vedė į priekį naująją tyrėjų kartą – vadovavo Žygimanto Abramiko disertacijai apie dirbtinio intelekto integraciją širdies vaizdinime bei Karolinos Gaižauskienės miokardo struktūrinių pokyčių tyrimams, visada tikėdama savo mokinių potencialu ir atverdama jiems kelius į tarptautines mokslo erdves.
Prof. dr. N. R. Valevičienė paskelbė keliasdešimt reikšmingų mokslinių publikacijų prestižiniuose tarptautiniuose leidiniuose, parengė bei išleido vadovėlius, mokomąsias knygas ir metodines rekomendacijas („Įgimtų širdies ydų diagnostika magnetinio rezonanso tomografijos metodu“, „Cardiovascular magnetic resonance parametric mapping: methodological recommendations“ ir kt.).
Ji vadovavo svarbiems moksliniams projektams, ilgus metus buvo radiologijos rezidentūros vadovė ir studentų mokslo darbų kuratorė.
Profesorė aktyviai veikė tarptautinėje ir Lietuvos medicinos erdvėje: buvo Baltijos šalių magnetinio rezonanso asociacijos prezidentė, Lietuvos radiologų asociacijos valdybos narė bei garbės narė, atstovavo Lietuvai Europos medicinos specialistų sąjungos (UEMS) Radiologijos sekcijoje ir Edukaciniame komitete, ėjo Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiosios Vilniaus krašto radiologės pareigas.
Už savo nuopelnus mokslui ir medicinai prof. dr. N. R. Valevičienė buvo ne kartą apdovanota, o didžiausias jos profesinės veiklos įvertinimas buvo pacientų meilė ir dėkingumas.
2011 m. jai įteikta padėka už sugrąžintą sveikatą, šiltą žodį ir nepaprastą rūpestį (renginio globėja Alma Adamkienė), o 2025 m. projekte „Ačiū medikams“ profesorė pelnė „Mylimiausios medikės“ vardą, sulaukusi didžiausio pacientų palaikymo.
Atsisveikinti su velione bus galima Laidojimo paslaugų centre (M. K. Paco g. 4, Vilnius, 2 salė) pirmadienį nuo 16.00 val.
Karstas išnešamas antradienį 11.30 val.
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