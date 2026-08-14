Savivaldybei be konkurso skyrus patalpas „Vilniaus klubui“ – kreipimasis į VTEK

Apie gautą kreipimąsi Eltai patvirtino VTEK pirmininkė Jolanta Bernotaitė.
Birželio mėnesį vykusiame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje pateiktas siūlymas „Vilniaus klubui“ be konkurso išnuomoti 30 kv. m patalpas, esančias adresu Trakų g. 2–7, nustatant, kad nuomos kaina už kvadratinį metrą per mėnesį siektų 13 eurų. Viso – 390 eurų.
Šiuo metu „Vilniaus klubui“ be konkurso panaudos pagrindais yra suteiktos 694 kv. m patalpos adresu Trakų g. 2.
Posėdžiui pirmininkavęs V. Benkunskas bei jame dalyvavęs buvęs sostinės meras ir „Vilniaus klubo“ narys Remigijus Šimašius nuo šio klausimo svarstymo nusišalino po kitų politikų siūlymų tą padaryti.
Minėtieji „Vilniaus klubo“ nariai apsikeitė replikomis – meras teigė „net nepagalvojęs“, o R. Šimašius sakė, kad „užsišnekėjo ir nepastebėjo, kad klausimas prasidėjo“.
Kaip tarybos posėdžio metu nurodė klausimą pristačiusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė, be konkurso norimos gauti patalpos yra avarinis išėjimas tame pačiame pastate, kuriame šiuo metu yra „Vilniaus klubo“ būstinė. Sąlygas jas gauti be konkurso, anot jos, numato galiojantys įstatymai.
„Čia yra avarinis išėjimas, kuris būtent ir reikalingas „Vilniaus klubui“ pagal gaisrinius reikalavimus. Dėl to kad „Vilniaus klube“ vyksta renginiai ir reikalingas toks dalykas“, – kalbėjo V. Lajauskaitė.
„Šiuo metu nuoma be konkurso yra galima pagal įstatymą ir siūlymas yra todėl, kad šita organizacija kitaip negalėtų ir funkcionuoti“, – teigė savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja.
Sostinės savivaldybės taryba šiam projektui po pateikimo pritarė. Už balsavo 35, prieš – vienas, susilaikė šeši nariai.
Mano, kad klausimas negalėjo būti svarstomas
Į VTEK kreipęsis P. Pinelis mano, kad šis klausimas negalėjo būti svarstomas Vilniaus miesto savivaldybės taryboje net ir nusišalinus V. Benkunskui.
„Jis nusišalino tik po to, kai tarybos nariai jį paragino tą padaryti. Šitoje vietoje labai noriu pabrėžti tai, kad pagal įstatymus (…) negali būti ruošiamas teisės aktas, su kuriuo yra susiję ar tarybos nariai, ar administracijos darbuotojai ir taip toliau“, – Eltai kalbėjo jis.
„Mano nuomone, tokie klubai, tokios viešosios įstaigos, vienijančios labai turtingus verslininkus neturėtų ateiti į Vilniaus ar į bet kokią kitą savivaldybę su ištiesta ranka ir sakyti: „Padarykite mums nuolaidą patalpų nuomai“. Dauguma jų (klubo narių – ELTA) netgi patys užsiima statybomis, turi daugybę pastatų, tai jeigu tu sakaisi esąs mecenatas, tu remi menininkus, miestą, galvoji, diskutuoji apie miesto vizijas, aš manau, kad žmonės – klubo šio nariai – galėtų susirasti patalpas arba jas nusipirkti“, – sakė P. Pinelis.
Socialdemokrato teigimu, projektą rengusių savivaldybės tarnautojų pavaldumas merui galėjo turėti įtakos priimant galutinį sprendimą dėl patalpų suteikimo.
„Čia nereikia būti genijumi, kad pamatytum žmonių pavaldumą ir susijusius ryšius. Tai grandinėlė yra labai paprasta – meras yra „Vilniaus klubo“ prezidentas, neatmestina galimybė, kad sprendimas jam, kaip klubo prezidentui, yra naudingas. Na, o jį įgyvendina jo paskirtas administracijos direktorius (Adomas Bužinskas – ELTA) su savo struktūra“, – teigė politikas.
Čia nereikia būti genijumi, kad pamatytum žmonių pavaldumą ir susijusius ryšius.
V. Benkunsko reakcija
V. Benkunskas Eltai teigė manantis, jog interesų konflikto grėsmė yra „sąlyginė“, mat mero pareigos jį įpareigoja kartu tapti ir minėtojo klubo prezidentu. O ir panašaus tipo patalpų perdavimo sąlygos esą galioja jau seniai.
„Man šiek tiek komiška šita situacija. Pats šitas klubas yra įsteigtas, nežinau, kiek dešimtmečių atgal ir visos apleistų patalpų perdavimo peripetijos buvo seniai išspręstos. Man netekus arba nustojus eiti mero pareigas, aš nebebūsiu to klubo nariu. Tai toks interesų konfliktas, sakyčiau, yra gan sąlyginis“, – Eltai sakė V. Benkunskas.
Meras aiškino, kad norint gauti „Vilniaus klubo“ pastatui priklausančias patalpas nebuvo kitos išeities, kaip tik kreiptis į sostinės savivaldybę.
„Ten yra tiesiog priklausinys prie dabartinių rūmų, turėjo būti perduotas jų prašymu, o perduoti galėjome tik per tarybą“, – teigė jis.
Veikia 28 metus
Kaip nurodoma „Vilniaus klubo“ rekvizituose, įstaiga veikia beveik 28 metus, joje šiuo metu dirba šeši apdraustieji darbuotojai, kurių vidutinis darbo užmokestis 2026 m. birželį siekė 1 645,87 eurų „ant popieriaus“.
Iš viešai skelbiamų įstaigos publikacijų matyti, kad „Vilniaus klubas“ vykdo kultūrinės, istorinės atminties iniciatyvas, organizuoja konferencijas, minėjimus bei teikia premijas už mokslo darbus Vilniuje.
Kaip skelbiama oficialioje „Vilniaus klubo“ interneto svetainėje, narių gretose šiuo metu yra ir buvę Vilniaus miesto merai – Artūras Zuokas ir R. Šimašius.
(be temos)