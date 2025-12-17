Senamiestyje – vandentiekio perjungimo darbai: galimi laikini nepatogumai

Vandentiekio perjungimo darbai Barboros Radvilaitės gatvėje vyks gruodžio 18 d. nuo 9 val. iki 15 val. ir gruodžio 18 d. nuo 22 val. iki gruodžio 19 d. 6 val. (naktį iš ketvirtadienio į penktadienį).
„Vilniaus vandenys“ informavo, kad tai laikini nepatogumai siekiant užtikrinti patikimą, saugų ir aukščiausios kokybės vandens tiekimą. Prieš pradedant darbus klientai apie tai iš anksto individualiai buvo informuoti SMS žinutėmis ir el. laiškais.
Ką svarbu žinoti gyventojams vykstant vandentiekio tinklo darbams:
- Darbų metu nejungti buitinės technikos prietaisų, kurie naudoja vandenį.
- Po vandentiekio tinklo darbų dėl vandens tekėjimo krypčių bei greičių vamzdynuose pasikeitimų galimi laikini vandens kokybės svyravimai. Rekomenduojama nuleisti vandenį iš čiaupo tol, kol jis taps visiškai skaidrus.
- Drumstas vanduo gyventojams nėra pavojingas. Jei vartoti tokį vandenį nemalonu, rekomenduojame gerti jį virintą. Vandens drumstumas po darbų, kurie lemia vandens tekėjimo krypčių ir greičių pokytį, yra gana dažnas ir neišvengiamas padarinys. Nors didžioji dalis susidrumstusio vandens po atliktų darbų ir yra išleidžiama pro vandens hidrantus, tačiau nedidelė dalis sudrumsto vandens gali patekti į gyventojų čiaupus.
- Pranešti apie vandens slėgio ar kokybės sutrikimus galima el. paštu [email protected], tel. nr. 19118 arba 0 80010880. Visi gyventojų pranešimai vertinami individualiai, o esant poreikiui bendrovė yra pasirengusi papildomai perplauti tinklus.
- Patyrus laikinų vandens kokybės svyravimų ir (ar) su jais susijusių nuostolių, galima kreiptis dėl kompensacijos.
Šie vandentiekio perjungimo darbai yra būtini, kad būtų galima sklandžiai tęsti Barboros Radvilaitės vamzdynų rekonstrukciją. Jos metu bus įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, padidintas jų pralaidumas, atnaujinti šuliniai ir buitinių nuotekų išvadai, įrengti nauji paviršinių nuotekų vamzdynai.
Atlikus šiuos inžinerinius darbus, 2026 m. antrąjį ketvirtį planuojama keisti gatvių dangą, atnaujinti šaligatvius ir įrengti dviračių takus. Vėliau darbai bus tęsiami etapais Maironio gatvėje.
