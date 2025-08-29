 Siekiama atgaivinti Rudaminos turgavietės veiklą

Siekiama atgaivinti Rudaminos turgavietės veiklą

2025-08-29 14:20
BNS inf.

Laimėjusi Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankos konkursą, „Nemėžio komunalininkas“ per penkerius metus investuos 305 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Vilniaus rajono savivaldybė. 

Siekiama atgaivinti Rudaminos turgavietės veiklą / J. Kalinsko / BNS nuotr.

„Įmonė įsipareigojo per penkerius metus skirti 305 tūkst. eurų finansinį įnašą į Rudaminos turgavietės infrastruktūros plėtrą“, – teigiama pranešime.

„Nemėžio komunalininkas“ taip pat planuoja papildomai organizuoti prekybą tris kartus per savaitę – taip siekiama atgaivinti turgavietės veiklą ir sukurti naujų galimybių Rudaminos bendruomenei.

Iki šiol prekyvietė veikė tik šeštadieniais.    

Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankoje „Nemėžio komunalininkas“ konkurentų neturėjo, nes konkursinį pasiūlymą teikė vienintelis. 

rudamina
Vilniaus rajonas
turgavietė
„Nemėžio komunalininkas“

