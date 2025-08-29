Siekiama atgaivinti Rudaminos turgavietės veiklą

„Įmonė įsipareigojo per penkerius metus skirti 305 tūkst. eurų finansinį įnašą į Rudaminos turgavietės infrastruktūros plėtrą“, – teigiama pranešime.
„Nemėžio komunalininkas“ taip pat planuoja papildomai organizuoti prekybą tris kartus per savaitę – taip siekiama atgaivinti turgavietės veiklą ir sukurti naujų galimybių Rudaminos bendruomenei.
Iki šiol prekyvietė veikė tik šeštadieniais.
Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankoje „Nemėžio komunalininkas“ konkurentų neturėjo, nes konkursinį pasiūlymą teikė vienintelis.
Naujausi komentarai