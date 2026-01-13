Smūgis organizuotai grupei: sulaikyti šeši įtariamieji, balionais skraidinę kontrabandą

VSAT pareigūnai sulaikė šešis organizuotos grupės narius, įtariama, susijusius su iš Baltarusijos oro balionais skraidinta kontrabanda.
Tęsiant ikiteisminio tyrimo veiksmus, buvo atliktos kratos įtariamųjų gyvenamosiose vietose, transporto priemonėse. Jų metu buvo rasta ir paimta 7,5 tūkst. Baltarusijoje pagamintų cigarečių pakelių, grynųjų pinigų, Lietuvos ir Baltarusijos mobilaus ryšio operatorių SIM kortelių, mobilaus ryšio telefonai. Po apžiūros paimtos ir dvi transporto priemonės.
Pasieniečiai sulaikytųjų šešetą uždarė į areštinę. Artimiausiu metu bus sprendžiamas klausimas dėl kardomųjų priemonių įtariamiesiems paskyrimo. Pastarieji yra nuo 25 iki 46 metų amžiaus, tai – Vilniaus miesto bei Vilniaus ir Šalčininkų rajonų gyventojai.
Šiemet iš viso yra perimti septyni oro balionai, kuriais iš Baltarusijos buvo bandoma skraidinti nelegalius rūkalus. Į pasieniečių sandėlius pateko 24 tūkst. cigarečių pakelių, įtariama, Lietuvą pasiekusių oro keliu.
Pernai buvo perimti 635 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai ir nutupdyti 59 kontrabandininkų dronai. Iš viso 2025 metais dronais bei balionais į Lietuvą buvo skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,6 mln. pakelių cigarečių. Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 171, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusį asmenį.
