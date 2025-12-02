 Šių metų kalėdinio miestelio kainos – ko tikėtis?

2025-12-02 14:11
Ugnė Rekašiūtė (LNK)

Šeštadienį, kartu su Vilniaus Kalėdų eglute, Katedros aikštėje sužibo ir kalėdinis miestelis. Savaitgalį čia lankėsi daugybė žmonių. Ir nors prekybininkai džiaugiasi dideliu susidomėjimu, kai kurie gyventojai skundžiasi dėl kainų.

Šiemet Kalėdų miestelyje naudojami tik daugkartiniai puodeliai. Pirkėjai už kiekvieną gėrimą papildomai moka 2 eurų užstatą, tačiau jis grąžinamas, kai puodelis grąžinamas prekybininkui.

„Dauguma pritaria tvarumui, tačiau susiduriame ir su nepatenkintais žmonėmis. Jie sužinoję, atsisako pirkti“, – neslėpė gėrimų prekybininkė.

Tiesa, pačių gėrimų kainos miestelyje nekilo. Mažas puodelis karšto vyno, šokolado ar kisieliaus kainuoja 5 eurus, o didelis – 7 eurus.

LNK stop kadras

Čia galima rasti visko ir įvairių skanėstų – nuo meduolių iki močiutės žagarėlių.

„Kainų nekėlėme, tad jos lieka nuo 2 iki 6 eurų. Tiesa, yra prabangesni namukai, kurių kainos didesnės“, – pasakojo meduolių prekybininkė.

Štai olandiški blyneliai kiek brangesni – už porciją teks sumokėti 7 eurus.

LNK stop kadras

Pirkėjai Kalėdų miestelyje ras ir mėgstamų varškės spurgučių. Mažas indelis kainuoja 5 eurus, o didelis – 18 eurų. Tiesa, už priedus taikomas papildomas mokestis.

„Žmonės noriai perka ir nesiskundžia kainomis“, – džiaugėsi saldumynais prekiaujanti moteris.

Dauguma prekybininkų – Kalėdų miestelio veteranai, tačiau šiemet yra ir naujokų.

„Savaitgalį buvo mūsų debiutas, bet tokio kiekio žmonių dar niekada nemačiau“, – dalijosi „Macarons Art“ bendraturtė Barbara Vaškovič.

Šių metų mugėje galima rasti ne tik saldumynų.

LNK stop kadras

„Kojinės po 16 eurų, pirštinės – nuo 14 iki 18 eurų. Veltinio rankinės – 40 eurų, tačiau kainų nekėlėme“, – teigė prekybininkas.

Panašu, kad gyventojų kainos negąsdina.

„Pirmas dalykas, kurį nusipirkome, tai nealkoholinis karštas vynas. Gal kainos ir kiek didesnės, tačiau tai tikrai nestebina“, – sakė Kalėdų miestelyje sutikta moteris.

Primename, kad Kalėdų miestelis Katedros aikštėje veiks iki gruodžio 28 d.

