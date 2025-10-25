Sostinėje toliau naikinami invaziniai uosialapiai klevai

Sparčiai plintantys medžiai šiuo metu naikinami Neries pakrantėje – Antakalnio teritorijoje, taip pat Verkių, Žirmūnų ir Žvėryno seniūnijų pakrantėse bei Vingio parko pusėje, pranešė sostinės savivaldybė.
Anot jos, vasarą Šeškinės šlaitų geomorfologiniame draustinyje uosialapiai klevai naikinti 28 hektarų plote. Medžiai buvo apdoroti herbicidais, o mažesni uosialapiai klevai tiesiog iškirsti.
Pavasarį bus tikrinama, ar medžiai vis dar gyvybingi. Nudžiūvę bus iškirsti kitais metais, o atsigaunantys – dar kartą apdorojami herbicidais.
