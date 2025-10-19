Sostinės valdžia prie vandens telkinių įrengė gelbėjimo priemones

Pasak miesto savivaldybės, šie komplektai, kuriuos sudaro gelbėjimo ratas su virve ir neskęstantis gelbėjimo lynas, padės suteikti pagalbą į vandenį įkritusiam žmogui dar iki atvykstant ugniagesiams gelbėtojams.
„Plėtodami paslaugas ir infrastruktūrą prie Neries ir kitų vandens telkinių mieste, pirmiausia rūpinamės vilniečių saugumu. Šios priemonės yra paprastas, bet labai veiksmingas būdas padėti išsaugoti gyvybes“, – pranešime sakė sostinės meras Valdas Benkunskas.
Pirmojo etapo metu gelbėjimo priemonės įrengtos prie Šilo tilto, Antakalnio pusėje, pakrantėje šalia P. Vileišio gatvės, krantinėje Olimpiečių gatvėje šalia laipiojimo sienelės, taip pat šalia Sporto rūmų.
Po du komplektus gelbėjimo priemonių taip pat įrengta miesto tiltų prieigose. Priemonės montuojamos prie gausiai lankomų Žvėryno tvenkinių Boriso Nemcovo skvere, Japoniškame sode bei Senvagių parke.
Antruoju etapu dar 17 gelbėjimo priemonių komplektų iki kitų metų maudymosi sezono pradžios ketinama įrengti Vilniaus paplūdimiuose.
