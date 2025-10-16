Vilniuje prie vandens telkinių įrengtos gelbėjimo priemonės

Neries krantinėse ir šalia miesto tvenkinių įrengta 18 stovų su gelbėjimo komplektais. Juose yra gelbėjimo ratas su virve ir neskęstantis gelbėjimo lynas, kuriais gali pasinaudoti bet kuris nelaimę pastebėjęs žmogus. Priemonės nėra užrakintos, todėl bus laisvai prieinamos visiems, o jų tikslas – užtikrinti greitą reakciją pirmosiomis minutėmis, kai pagalba žmogui vandenyje yra lemtinga.
Tikslas – maksimalus gyventojų saugumas prie vandens
Šių priemonių įrengimas – tai Vilniaus siekis užtikrinti maksimalų vilniečių ir miesto svečių saugumą paplūdimiuose, rekreacijos ir poilsio zonose, taip pat pamėgtose Neries krantinės vietose, prie tiltų ir patilčių.
„Plėtodami paslaugas ir infrastruktūrą prie Neries ir kitų vandens telkinių mieste, pirmiausia rūpinamės vilniečių saugumu. Šios priemonės yra paprastas, bet labai veiksmingas būdas padėti išsaugoti gyvybes“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Priemonės yra sukomplektuotos taip, kad būtų efektyvios, greitai panaudojamos ir nereikalaujančios specialaus pasirengimo. Įranga pagaminta iš patvarių, aplinkos poveikiui atsparių medžiagų, o plastikiniai dėklai saugo ją nuo saulės spindulių, drėgmės ir sugadinimo. Visi sprendimai ir įrengimo vietos parinkti vadovaujantis PAGD rekomendacijomis.
„Kiekviena minutė skęstant yra kritinė, todėl šios priemonės suteikia galimybę praeiviams veikti iš karto – nelaukiant, kol atvyks gelbėtojai. Tai gyvybiškai svarbi iniciatyva“, – sakė PAGD Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Nerijus Statkus.
Įrengimas vyksta etapais
Pirmasis etapas apima centrinę miesto dalį – priemonės įrengtos prie Šilo tilto, Antakalnio pusėje, pakrantėje šalia P. Vileišio gatvės, krantinėje Olimpiečių gatvėje šalia laipiojimo sienelės, taip pat šalia Sporto rūmų. Aprūpintos tiltų prieigos – po du komplektus gelbėjimo priemonių įrengta iš abiejų upės pusių šalia Karaliaus Mindaugo tilto, Žaliojo tilto, Baltojo tilto bei prie Baltojo tilto aikštyno esančios pontoninės prieplaukos, šalia šiuo metu statomo Alberto tilto, abipus upės prie Liubarto tilto, taip pat prie Verslo trikampio ir Vingio pėsčiųjų tilto. Taip pat priemonės montuojamos prie gausiai lankomų Žvėryno tvenkinių Boriso Nemcovo skvere, Japoniškame sode bei Senvagių parke.
Įrengimo darbus savo lėšomis atliko bendrovė „Grinda“. Pasak Tvarumo ir priežiūros grupės vadovės Ievos Stanienės, įmonė taip pat rūpinsis šių priemonių priežiūra.
„Užtikrinsime, kad gelbėjimo priemonės būtų reguliariai tikrinamos ir visada paruoštos naudoti. Norime, kad vilniečiai – ar vaikštinėdami pakrantėmis, ar leisdami laiką miesto paplūdimiuose – prie vandens telkinių visame mieste jaustųsi saugiau“, – sakė I. Stanienė.
Antruoju etapu – iki 2026 m. maudymosi sezono pradžios – planuojama įrengti dar 17 gelbėjimo priemonių komplektų Vilniaus paplūdimiuose: Grigiškių, Šaltūnų, Vingio parko, Žirmūnų, Valakampių, nudistų, Žaliųjų Ežerų, Dvarčionių, Naujosios Vilnios, Salotės, Gėlužės, Tapelių, Balžio ežero pliažuose ir Trakų Vokės paupio poilsio zonoje.
