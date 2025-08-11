 Surengta dar viena „Tuščių narvų“ akcija: skamba kastruojamų paršelių žviegimas

2025-08-11 14:17
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) nesiimant keisti tvarkos, pagal kurią paršeliai iki 7 dienų amžiaus yra kastruojami be nuskausminamųjų, „Tušti narvai“ vykdo dar vieną protesto akciją – keturias dienas prie VMVT būstinės Vilniuje per garsiakalbius transliuos kastruojamų paršelių žviegimą. 

„Pirmadienio rytą VMVT darbuotojai pradėjo girdėdami iš lauko sklindančius kraupius be nuskausminamųjų kastruojamų paršelių klyksmus. Taip kone visą savaitę – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – atrodys VMVT darbo dienos. Tokiu būdu siekiama paskatinti tarnybos direktorę Audronę Mikalauskienę imtis veiksmų – padėti parašą, kuris uždraustų paršelių kastravimą be nuskausminamųjų“, – rašoma organizacijos pranešime.

R. Riabovo / BNS nuotr.

„Audrone, Jūs vis dar leidžiate kastruoti paršelius be jokio nuskausminimo. Nėra nė vienos pateisinamos priežasties, kodėl ši žiauri praktika turėtų būti legali. Panašu, kad Jums tiesiog patinka kastruojamų paršelių klyksmai, Audrone. Todėl juos atvežėme čia. Išgirskite, ką gyvūnams reiškia Jūsų nenoras priimti sprendimą. Audrone, šiuos klyksmus vienu parašu galite sustabdyti tik Jūs. Apsaugokite gyvūnus. Nustokite mėgautis jų kankinimu“, – cituojami „Tuščių narvų“ atstovai.

Paršelių klyksmai ir raginimas A. Mikalauskienei imtis veiksmų prie VMVT bus girdimas nuo 8 iki 17 val., nuo pirmadienio iki Žolinių.

„Dabar A. Mikalauskienė žada galbūt rugsėjį suburti darbo grupę šiam klausimui nagrinėti. Todėl, norėdami paraginti veikti greičiau, beveik visą savaitę prie VMVT leisime kastruojamų paršelių klyksmus. Jei ji iki šiol delsia ir nesustabdo šios žiaurios praktikos, galbūt šie klyksmai paragins ją pradėti spręsti problemą. Tikiu, kad per 4 dienas net VMVT direktorė bus pajėgi išgirsti kančią, kurią jaučia be nuskausminamųjų kastruojami gyvūnai“, – sako „Tuščių narvų“ vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė.

R. Riabovo / BNS nuotr.

Tai – jau ketvirtasis gyvūnų teisių aktyvistų veiksmas, siekiant atkreipti dėmesį į šią problemą. Gegužės pradžioje sostinės centre vyko performansas, kurio metu jau buvo kreiptasi į VMVT vadovę. Birželį ir liepą organizuoti protestai prie VMVT būstinės Vilniuje. 

Šiame straipsnyje:
VMVT
Tušti narvai
paršeliai
Vilnius
protestas
akcija

