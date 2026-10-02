Trečiąkart imsis už pedofiliją bausto Henriko Gulbinowicziaus gatvių pervadinimo

Aiškinamuosiuose dokumentuose savivaldybės administracija teigia projektus teikianti pakartotinai, „siekdama laikytis gerosios viešojo administravimo praktikos“ bei „taupyti administracines lėšas“ dėl bylinėjimosi išlaidų.
Projektai teikiami atsižvelgiant į tai, kad Regionų administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje Vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse Gedmantė Eimontienė prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl dviejų gatvių pavadinimo.
Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius BNS anksčiau sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti pervadinimą. Jo teigimu, „viena frakcija gauna iš Briuselio nurodymus, kaip reikėtų elgtis“, bet „kai kuriems įgriso ir galbūt balsuotų kitaip“.
BNS rašė, kad daugumą šios savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRK-KŠS) atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą.
R. Duchnevičius sakė, kad diskusiją „dar labiau paaštrino“ teismuose nagrinėjamos dvi bylos, kuriose kunigai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus ir vaikų pornografijos laikymu.
Jis teigė, kad siektų vėl įtraukti klausimus į darbotvarkę, jeigu gatvių nepavyktų pervadinti ir trečiąkart.
Savivaldybės taryba pervadinti H. Gulbinowicziaus vardo gatves taip pat svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą.
Buivydžių seniūnijoje ir Nemenčinėje esančias gatves siūlyta pervadinti atitinkamai į Buivydžių ir Gabrieliaus Jano Mincevičiaus. Tokie patys pavadinimai ir penktadienį tarybai teikiamuose projektuose.
BNS rašė, kad Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais jis tapo kardinolu.
2020-ųjų lapkritį mirusiam dvasininkui Vatikanas buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba.
Vilniaus rajono savivaldybės taryba H. Gulbinowicziui taip pat yra suteikusi rajono garbės piliečio vardą. Pernai rugsėjį taryba svarstė siūlymą atimti iš dvasininko šį vardą ir tam nepritarė.
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